La Copa Argentina moviliza ilusión y motivación extra en Jujuy

La proyección futbolística de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, trasciende la lucha por la Primera Nacional y se instala en la Copa Argentina.

El director del “Lobo”, Hernán Pellerano, puso en palabras el sentimiento que recorre los pasillos del club y las tribunas del “23 de Agosto” respecto a la participación del albiceleste en el certamen que reúne a equipos de todas las categorías del fútbol argentino.

“Al igual que la gente, sabemos que la Primera Nacional es el torneo que nos va a dar la máxima felicidad, sin embargo la Copa Argentina llama a la ilusión”, sostuvo el conductor táctico.

Asimismo, puntualizó que “se viene el desafío de enfrentar a Belgrano de Córdoba” y destacó que “para nosotros es una motivación extra medirnos con un equipo de esa categoría”.

Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Belgrano de Córdoba chocarán por los 16avos. de final de la Copa Argentina, en fecha y escenario a definir.

Así quedó establecido luego de la contundente victoria que el “Pirata” obtuvo frente a Atlético Rafaela por 3 a 0 en las últimas horas.

Es oportuno recordar, que el “Lobo” arribó a esta instancia, producto del triunfo construido ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio “Padre Martearena” en Salta, oportunidad en la cual ganó con tiros desde el punto penal 5 – 4, tras un electrizante empate 2 a 2 en los 90 minutos.