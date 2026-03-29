Mario Fiad ponderó el fortalecimiento institucional del trabajo entre Poder Ejecutivo y Legislativo

En el salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura se llevó a cabo una reunión entre el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis y los legisladores del bloque oficialista Jujuy Crece; en la que se trataron diferentes temas relacionados con la marcha de la gestión de gobierno.

En este contexto el diputado Mario Fiad, vicepresidente 1º de la Cámara de Diputados resaltó la iniciativa del gobernador de asistir a la Legislatura para fortalecer el trabajo que se articula entre ambos poderes, subrayando enfáticamente que se realizó una jornada de trabajo institucional para el afianzamiento de la gestión de gobierno.

En ese sentido Fiad señaló que los temas que se trataron en la agenda de trabajo figuran: el Consejo de la Magistratura; parques industriales y zonas francas; la Ley de Coparticipación; el avance del Corredor Bioceánico y el desarrollo del sector minero, entre otros.

Fiad anticipó que en el transcurso del año se prevé la visita de los ministros para que detallen los planes de trabajo que tienen previstos.

Finalizó recalcando que la visita del gobernador Sadir a la Legislatura es fundamental para consolidar el diálogo político e institucional.