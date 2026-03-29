Imponen el nombre “Plazoleta Máximo Tell” en homenaje a un sindicalista desaparecido en Jujuy

En un emotivo acto realizado en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por funcionarios municipales, familiares y vecinos, encabezó la imposición del nombre “Plazoleta Máximo Tell”, dando cumplimiento a una ordenanza vigente, en el espacio ubicado sobre calle Jorge Newbery del barrio Gorriti.

El espacio público, ya existente, fue denominado en homenaje al sindicalista telefónico Máximo Tell, uno de los más de 140 jujeños desaparecidos durante la última dictadura militar en la República Argentina, y simboliza el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Durante el acto, el intendente Jorge destacó la importancia de sostener viva la memoria colectiva y reivindicar los derechos humanos, “aunque a veces las obligaciones o las condiciones climáticas impiden que estos reconocimientos se realicen en la fecha exacta, lo importante es que lleguen. Estamos en una semana especial, pero debemos recordar todos los días para que nunca más se repitan estos hechos”.

Asimismo, puso en valor el compromiso y la trayectoria de Alberto Tell, ex senador por la provincia e hijo del homenajeado, resaltando su vocación de diálogo y apertura, “siempre tuvimos una relación cordial, solidaria y de amistad. Su compromiso con Jujuy es digno de destacar; su despacho en Buenos Aires siempre estuvo abierto, sin importar los colores políticos. Por eso sentimos la obligación de cumplir con esta ordenanza y con un anhelo de toda la familia Tell”.

El jefe comunal también remarcó que este espacio será un lugar de encuentro y memoria, “Máximo tiene hoy un lugar donde ser recordado, donde dejar una flor y mantener viva su memoria, como la de tantos jujeños que nos dejaron una enseñanza de vida”.

Por su parte, su hijo, Alberto Tell, visiblemente emocionado, agradeció el gesto del municipio y recordó la figura de su padre, “siento un gran orgullo de estar presente hoy. Agradezco al intendente por hacer realidad una ordenanza impulsada en su momento por mi hermano Miguel Morales junto a concejales de distintas fuerzas políticas”.

Finalmente, evocó el difícil contexto histórico en el que vivió su padre, “recuerdo a Máximo Tell en cada marcha, en cada lucha, en una época muy dura para los sindicalistas argentinos. Fueron años de oscuridad y represión. Ver hoy reunidos a dirigentes, ex funcionarios, vecinos y amigos de distintos espacios políticos es el verdadero homenaje a su memoria”, concluyó.