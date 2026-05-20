La Comisión de Ambiente debatió iniciativas sobre Banco de Semillas y capacitación ambiental

En el salón Pilar Bermúdez de la Legislatura de Jujuy se realizó una nueva reunión de la Comisión de Ambiente, presidida por la diputada Daniela Vélez, donde se trataron distintos proyectos ambientales y se coordinó la organización de futuras actividades vinculadas a la preservación ambiental y la capacitación legislativa.

Durante el encuentro, la diputada Vélez explicó que uno de los principales temas tratados fue la exposición del diputado Martín Fellner sobre un proyecto de su autoría relacionado al Banco de Semillas. En ese sentido, señaló que el proyecto se encuentra en estudio y destacó que la provincia ya cuenta con un banco destinado a la preservación de especies como maíz y papa andina, entre otras. Asimismo, adelantó que desde la comisión prevén realizar visitas vinculadas a esta temática.

Por otra parte, la legisladora informó que recibieron la visita de Cristian Martín Lozano, representante del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con quien coordinaron la realización de la capacitación obligatoria correspondiente a la Ley Yolanda para diputados y personal legislativo que aún no realizaron el curso. Vélez detalló que la jornada fue fijada para el 19 de junio y remarcó que la invitación se encuentra abierta a todos los diputados que quieran participar.

Además, la presidenta de la comisión indicó que otro de los temas tratados estuvo relacionado con un reclamo presentado por el vocal de Cusi Cusi sobre la caza furtiva de vicuñas en la provincia. Sobre ello, sostuvo que desde la comisión buscarán interiorizarse en la problemática y colaborar ante esta situación.

Posteriormente, Cristian Martín Lozano explicó que la capacitación sobre Ley Yolanda tiene como finalidad brindar herramientas ambientales a quienes integran los distintos poderes del Estado y señaló que la normativa establece la obligatoriedad de la formación ambiental para funcionarios y empleados públicos.

Asimismo, detalló que la ley apunta a que cada decisión administrativa, legislativa o de gestión contemple el impacto ambiental que pueda generar. A modo de ejemplo, indicó que al proyectar una obra pública debe considerarse el impacto ambiental que pueda producirse y el tratamiento de los desechos.

Finalmente, Lozano valoró la recepción por parte de los legisladores integrantes de la comisión y el interés manifestado en estas instancias de formación, y confirmó que la capacitación prevista para el 19 de junio estará destinada tanto a diputados como al personal administrativo de la Legislatura. “Toda decisión que se tome tiene que tener la perspectiva ambiental sí o sí”, afirmó.