El municipio capitalino invita a una gran jornada recreativa en la Punta del Parque San Martín

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante este sábado una jornada deportiva y recreativa en el predio del natatorio del Centro Deportivo N°1, en la Punta del Parque San Martín, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y familias.

Las actividades incluirán torneos de fútbol, básquet y vóley, además de juegos tradicionales y un espacio especial para el intercambio de figuritas del Mundial.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó que la iniciativa busca generar un espacio de encuentro y participación para toda la comunidad, “vamos a tener una jornada completa con distintos deportes y disciplinas como fútbol, vóley y básquet, pero también con la particularidad de trabajar desde la Zona Gamer y la Dirección de Deportes invitando a los chicos y jóvenes de nuestra ciudad a intercambiar figuritas”.

En este sentido, explicó que la propuesta contará con un moderador para garantizar un espacio seguro y organizado, “es un boom en nuestra ciudad y en todo el país, vinculado al sentimiento futbolero y al Mundial que se aproxima”.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, señaló que las actividades deportivas forman parte de los torneos y ligas que el municipio viene desarrollando durante todo el año en distintos espacios deportivos de la ciudad. “El fútbol infantil ya se desarrolla todos los sábados con el torneo Apertura y un sistema de zonas para que todos los chicos puedan jugar muchos partidos y demostrar lo que practican durante la semana en los centros deportivos”.

Asimismo, remarcó que también se disputarán encuentros de básquet convencional y modalidad 3×3, además de vóley en el predio de General Arias. “Intentamos descentralizar las actividades deportivas y realizarlas en distintos puntos del municipio, aprovechando la infraestructura deportiva construida por nuestro intendente para desarrollar estas disciplinas”.

El subdirector de Deportes, Gustavo Cáliva, informó que la jornada se desarrollará de 9 a 12 horas y contará con múltiples propuestas recreativas. “Además de las actividades deportivas, vamos a recuperar los tradicionales juegos con figuritas, como lanzamiento y desafíos que jugaban nuestros padres, para que los niños puedan vivenciar esas experiencias”.

También adelantó que habrá lanzamientos al arco y exhibiciones de freestyle fútbol, “será una jornada muy amplia acompañando todas las actividades que cada sábado se realizan en la Punta del Parque, como pileta, básquet, fútbol y vóley”.

Complementando las actividades deportivas, la coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano, Bárbara Benítez, destacó la incorporación del espacio de intercambio de figuritas, una propuesta que se replica a nivel nacional y que genera gran entusiasmo entre niños y adolescentes. “Esperamos que los chicos que participan del torneo de fútbol vengan también con sus figuritas y, por supuesto, invitamos al público en general”.

Además, recomendó que los menores asistan acompañados por un adulto o un hermano mayor. “Vamos a tener sectorizados los intercambios por países y jugadores para facilitar que encuentren las figuritas que les faltan, además de muchas otras actividades”.