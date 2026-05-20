Se viene una nueva edición del “Desayuno Patrio” en el Mercado 6 de Agosto

Con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante el proyecto “Desayuno Patrio”, una propuesta destinada a promover la integración social, el encuentro comunitario y la revalorización de las tradiciones nacionales, especialmente entre las personas mayores. La actividad se realizará el próximo 22 de mayo, de 8 a 10:30 horas, en el Mercado Municipal 6 de Agosto, y estará abierta a adultos mayores invitados y a toda la comunidad.

La iniciativa de la Dirección de Adultos Mayores, busca generar un espacio de encuentro, tradición y acompañamiento, ofreciendo un desayuno tradicional en un entorno festivo y participativo, con un fuerte componente de integración social. Entre sus principales objetivos se destacan fomentar la socialización, mitigar la soledad no deseada y fortalecer los vínculos comunitarios mediante propuestas recreativas y culturales.

Asimismo, el proyecto apunta a revalorizar las fechas patrias rescatando valores nacionales e identidad cultural a través de expresiones artísticas como la música, la danza y la gastronomía tradicional. En este marco, también se busca promover el envejecimiento activo mediante la inclusión social, la participación ciudadana y espacios de diálogo y recreación que contribuyan al bienestar mental y físico de las personas mayores.

El “Desayuno Patrio” contará con una importante articulación institucional junto al Mercado 6 de Agosto, la Dirección de Salud —que realizará controles de presión arterial— y distintas áreas municipales que acompañarán la jornada.

Durante la mañana se desarrollarán diversas actividades culturales y recreativas, entre ellas la decoración temática del espacio, el reparto de escarapelas, la presentación de la obra teatral del taller “Abuelos Cuenta Cuentos”, cuyos integrantes estarán caracterizados con vestimenta de época, y la actuación del Ballet Folclórico “El Caudillo”, que interpretará el tradicional Pericón.

Además, los talleres de la Dirección de Adultos Mayores ofrecerán números de baile y habrá momentos de intercambio y degustación entre los asistentes.

El tradicional desayuno patrio incluirá mate y chocolate caliente, acompañado de tortas fritas, pastelitos criollos, facturas y pan de leche, en una propuesta pensada para compartir y celebrar las tradiciones argentinas en comunidad.