La China Suárez habría dejado a Mauro Icardi y revelaron los explosivos motivos de la separación. En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó que la actriz abandonó la casa que compartía con el futbolista: “Hace cuatro días se fue”, aseguró.

Un nuevo escándalo sacude a Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. En medio de los rumores sobre una fuerte crisis, Yanina Latorre sorprendió al asegurar en Sálvese Quien Pueda que la actriz tomó una drástica decisión: abandonó la casa que compartía con el futbolista y, por el momento, no tendría intenciones de regresar.

La conductora comenzó revelando un detalle que llamó su atención al ver a Icardi recorriendo un centro comercial de Nordelta únicamente con sus hijas: “Hoy subimos a las redes un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos. Van al acto escolar de las nenas, en bloque. No se dejan un minuto”, señaló.

Fue entonces cuando contó qué habría ocurrido puertas adentro de la pareja: “Hace cuatro días, la China Suárez abandonó la casa de los sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado”, afirmó.

Según detalló, la actriz ya estaría instalada en esa propiedad y llevando adelante su rutina junto a sus hijos: “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días. Es muy simpática con los vecinos, sale a caminar y hace cuatro días que se fue”, agregó.

Yanina explicó que la pelea comenzó tras el escándalo por Ekaterina Ojeda, la señalada como tercerca en discordia en la pareja: “Tuvieron una muy, muy fuerte discusión. Venía todo mal desde lo de Tequila. La China le encontró unos mensajes hablando con una tercera persona de Eka”, aseguró.

Además, Icardi habría intentado conseguir el contacto de la joven a través de un intermediario: “El tema es que él le negaba todo. Era: ‘Bueno, la piba quiere cámara, quiere hablar’. Ella le encuentra mensajes de Mauro, como que Mauro habla con Nico y le diga: ‘Dale mi teléfono a Eka o que Eka me hable’. Esa persona se comunica con Eka y le da el teléfono”, detalló. Y cerró: “A partir de ahí la China agarra sus petates y se fue”.

(Ciudad Magazine)