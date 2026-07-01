«Cultura en siete días»: La agenda provincial del 2 al 7 de julio

Homenajes, festivales patronales y una nutrida programación artística conforman esta nueva entrega de «Cultura en siete días»en distintos puntos de Jujuy.

La provincia despliega una agenda intensa que combina homenajes históricos, festividades patronales y una amplia programación de música, teatro, danza y artes visuales en distintos puntos de Jujuy, consolidando esta nueva entrega de «Cultura en siete días» como una postal de la identidad cultural jujeña.

Las propuestas de cultura en siete días para esta semana

Jueves 2 de julio

En San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Casa Macedonio Graz, en Lamadrid esquina Güemes, reunirá en una misma noche a Macedonio Jazz, el Quinteto de Cuerdas Jujuy junto a Leandro Batallanos y Gio Giacoppo Band, desde las veinte treinta horas.

Viernes 3 de julio

La localidad de Hipólito Yrigoyen, en el departamento de Humahuaca, rendirá homenaje al expresidente que lleva su nombre con un acto, un desfile institucional, la participación de agrupaciones y un festival popular, en la Plaza Hipólito Yrigoyen desde las diez horas.

Por su parte, Humahuaca conmemorará el vigésimo tercer aniversario de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Mundial de la Unesco, con la presentación de stands y expresiones artísticas a partir de las diez treinta horas.

En San Salvador de Jujuy, el Centro Cultural Héctor Tizón, en Hipólito Yrigoyen mil trescientos dos, será escenario de la propuesta de Carlos González Pérez, quien presentará «Cerati Acústico y canciones propias» desde las veintiuna horas. Más tarde, desde las veintidós treinta horas, el Teatro El Pasillo, en José de la Iglesia mil ciento noventa, recibirá la gira de los veinte años de Sofía Viola.

Asimismo, el Guajira Resto Bar, en Sarmiento ciento cincuenta y cuatro, propondrá «Cena a ciegas», una experiencia de teatro sensorial con música en vivo a cargo de Eugenia Mur y Milton Colque, desde las veintiuna horas.

Sábado 4 de julio

La jornada del sábado reunirá numerosas propuestas en distintos puntos de la provincia.

En San Pablo de Reyes, la Agrupación Gaucha San Pablo invita a celebrar la fiesta patronal en honor a San Pablo, con una jornada a pura tradición y música en vivo, sobre la ruta nacional número nueve, frente al Monolito Snopek, desde las doce horas.

En Tumbaya se realizará la decimoséptima edición del Festival de la Sal, con ceremonia y números culturales desde las diez horas, y exposición y venta de productos artesanales, música y baile a partir de las doce horas, en Mina La Esperanza, Salinas Grandes.

En Monterrico, el ciclo Arte en Territorio presentará la obra «Suliman Ataca» en el anfiteatro local, desde las diecisiete treinta horas.

En San Salvador de Jujuy, la Ciudad de las Artes será sede del cierre con muestra al público de «Teatro Físico e interpretación. El entrenamiento de la presencia», desde las dieciocho horas.

Asimismo, la Plaza Francisco de Argañaráz albergará la Feria del Café, que reunirá café de especialidad, alfajores jujeños, arte, música y cine, entre las catorce y las diecinueve horas.

En el Centro Cultural Héctor Tizón se desarrollará el tercer Taller Encuentro de la Comunidad del Charango, dirigido por Claudio Rojas y Ernesto Culcuy, con el acompañamiento de la Fundación Yaraví Inti y AB Charangos, desde las dieciséis horas. El Centro Cultural Culturarte, en San Martín esquina Sarmiento, inaugurará la muestra «Huellas de un recorrido», de Cecilia Rabbi Baldi, desde las diecinueve horas.

Por la noche, el Teatro El Pasillo propondrá «Mi padre. Cuando el amor todo lo puede», con Miguel Jordán y Mariano Fernández, desde las veintiuna horas, y el ciclo de stand up «Patatón» desde las veintidós treinta horas.

Domingo 5 de julio

En El Carmen se realizará la entronización de la Virgen del Carmen, con una caminata desde la rotonda de acceso norte a la ciudad hasta la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, a partir de las diecisiete horas, seguida de la misa.

En San Salvador de Jujuy, el Teatro Mitre, en General Alvear mil nueve esquina Lamadrid, presentará el espectáculo de danza «La Magia Continúa», de Lumen Art, desde las dieciocho horas. Más tarde, desde las veinte horas, el Teatro El Pasillo repondrá «Mi padre. Cuando el amor todo lo puede».

Lunes 6 de julio

En San Salvador de Jujuy, la Sala Silvetti, en Gorriti doscientos noventa y cinco, inaugurará la muestra fotográfica «Moments», de Atilio Spinello, desde las diez treinta horas.

Por la tarde, Casa Baca, Centro Cultural Mirentxu, en Doctor Arturo Illia sesenta y cuatro, propondrá un encuentro multiartístico de actividad libre y gratuita, con pintura en vivo a cargo de Juan Taritolay, guitarra de Damián Salerno, tango con Pablo Sallavedra y música de Daniel Bidoff, entre otras expresiones, desde las dieciocho horas.

Finalmente, el Centro Cultural Casa Macedonio Graz será sede del ciclo «Maestros y Discípulos», con un homenaje al «Chango» Bellido, desde las veinte horas.

Martes 7 de julio

La semana cerrará con la inauguración de la muestra «Cavilaciones gráficas», de Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo, en el Centro Cultural Casa Macedonio Graz, desde las diecinueve treinta horas.

Por la noche, desde las veintiuna horas, el Teatro Mitre presentará un espectáculo de danza a cargo de la Escuela Superior de Danza «Norma Fontenla», en homenaje artístico a grandes baluartes e íconos de la cultura nacional como Julio Bocca, Eleonora Cassano, Mauricio Wainrot, Santiago Ayala, Norma Viola y Hugo Midón.