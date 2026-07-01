El municipio financiará con recursos propios la regularización previsional de empleados municipales

En la antesala de la sesión del Concejo Deliberante de este jueves 2 de julio, el intendente Raúl Jorge aseguró que la Municipalidad de San Salvador de Jujuy asumirá con fondos propios la implementación de la ordenanza que permitirá regularizar los aportes previsionales de empleados municipales que se encuentran en condiciones de acceder a la jubilación.

El intendente explicó que la iniciativa alcanzará, en una primera etapa, a unos 440 trabajadores municipales que ya reúnen las condiciones para jubilarse y señaló que la medida busca dar respuesta a un reclamo que distintos gremios municipales sostienen desde hace más de 16 años.

En ese sentido, recordó que “algunos empleados, en 2014, a partir de una ley provincial, tuvieron el reconocimiento de conceptos correspondientes al blanqueo de adicionales no remunerativos”. Según indicó, esa situación generó un reclamo de igualdad de condiciones por parte de otros trabajadores municipales que no fueron alcanzados por ese reconocimiento.

“Este es un tema que debatimos con los funcionarios de Hacienda para definir claramente cómo se iba a hacer. Lo vamos a respaldar con fondos del Municipio; no requerimos ningún tipo de financiamiento, ni bancario ni de la Provincia. Lo estamos haciendo con nuestros propios recursos”, afirmó.

El intendente indicó además que la adhesión será voluntaria para los agentes municipales que decidan incorporarse al régimen previsto por la ordenanza, la cual, estimó, contará con un amplio respaldo del Concejo Deliberante.

En cuanto al impacto de la medida, sostuvo que permitirá mejorar las condiciones jubilatorias de cientos de trabajadores y, al mismo tiempo, proyectar una reducción gradual de la planta de personal. Según precisó, para este año se estima que 440 empleados podrán acceder al beneficio, mientras que en un horizonte de cuatro años la cifra alcanzaría las 1.031 personas. “Esto permitirá que muchos trabajadores puedan jubilarse en mejores condiciones, con beneficios importantes para ellos y para sus familias”, expresó.