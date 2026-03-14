La Casa de Jujuy en Buenos Aires homenajeó a mujeres referentes de la provincia

Se realizó un emotivo reconocimiento a mujeres fundadoras, colaboradoras y referentes de las agrupaciones de residentes jujeños.

La Casa de Jujuy en Buenos Aires llevó a cabo, el viernes de la semana pasada, una emotiva jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En la ocasión se rindió homenaje a mujeres valientes y comprometidas: fundadoras, colaboradoras y referentes de las agrupaciones de residentes jujeños en Buenos Aires, quienes con dedicación y profundo sentido de pertenencia contribuyen a mantener viva la cultura jujeña lejos de su tierra de origen.

La entrega de reconocimientos estuvo a cargo de Dafne Laguzzi, actual Teen Universe Argentina 2025/2026, quien acompañó este significativo momento destacando el valor y la trayectoria de cada una de las homenajeadas.

Asimismo, la jornada contó con la participación del reconocido músico jujeño Tomás Lipán, cuya interpretación musical aportó un clima de emoción y celebración, invitando a los presentes a compartir zambas, cuecas y carnavalitos.

Para finalizar, los asistentes compartieron sabores tradicionales de la gastronomía jujeña, entre ellos buñuelos, api, mate cocido y anchi, en un cierre que reafirmó el valor de la identidad cultural y el vínculo que une a la comunidad jujeña en Buenos Aires.