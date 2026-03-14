Del “Made in Argentina” al importado: Fábricas que cerraron o redujeron su producción local ante la caída del consumo

La apertura de importaciones, la caída del consumo y los altos costos de producción están empujando a varias empresas a abandonar la fabricación local. De Electrolux y Whirlpool a Lumilagro, crecen los cierres de plantas, los despidos y la reconversión hacia un modelo basado en productos importados, con fuerte impacto en el empleo industrial.

La apertura comercial y el avance de las importaciones comienzan a transformar el mapa industrial argentino. En distintos sectores, especialmente en el de electrodomésticos y electrónica del hogar, cada vez más empresas abandonan la producción local, reducen sus plantas o directamente se reconvierten en importadoras. El fenómeno ya impacta en el empleo y genera preocupación entre sindicatos y trabajadores.

La decisión oficial de impulsar una mayor apertura de importaciones se combina con un contexto de consumo debilitado y altos costos de producción en el país. Este escenario está llevando a numerosas compañías a replantear su modelo de negocios y priorizar la compra de productos fabricados en el exterior.

En ese marco se inscribe, por ejemplo, la reciente decisión de Lumilagro de comercializar termos de vidrio y acero producidos en India, Vietnam y China. Un movimiento similar tomó el fabricante de baterías Moura, que dejará de producir unidades para camiones en su planta de Pilar y comenzará a importarlas desde Brasil.

El fenómeno se replica con fuerza en el sector de la electrónica del hogar. Allí, el reemplazo de la producción nacional por artículos importados explica recortes de personal en compañías como Electrolux, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras.

Electrolux reduce personal y abre retiros voluntarios

Uno de los casos más emblemáticos es el de Electrolux. La multinacional puso en marcha un programa de retiros voluntarios y proyecta reducir en un 25% su plantilla actual, compuesta por unos 400 trabajadores.

En los últimos dos años y medio la compañía redujo su dotación de 900 a 400 trabajadores. La caída del consumo interno y el crecimiento de las importaciones aparecen como los principales factores detrás de esta reestructuración.

Actualmente, la planta que Electrolux posee en el barrio Las Delicias opera a menos de la mitad de su capacidad productiva. “Se vende muy poco desde que empezaron a entrar las mercaderías chinas”, declaró al respecto Adrián Cartazo, secretario de prensa de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario.

“Electrolux es una multinacional, lo que le permite importar porque hay fábricas en Brasil de la empresa, pero en un momento se pensó que fabricar acá podía llegar a ser un negocio viable. El tema es que la gente hoy por hoy no compra porque no tiene plata. Incluso si importás barato, tampoco es negocio”, agregó.

Más empresas en crisis o reconversión

El ajuste en Electrolux coincide con la decisión de Moura de desactivar dos líneas de producción en su planta de Pilar para importar baterías desde Brasil. La empresa analiza reubicar a 25 operarios afectados por el cierre de esas líneas, aunque los gremios advierten que el número de empleos en riesgo podría ascender a 200.

La situación también golpea con fuerza a Tierra del Fuego, uno de los principales polos de la industria electrónica del país. La empresa Aires del Sur, propietaria de las marcas Electra y Fedders, presentó un pedido de quiebra directa tras concretar 140 despidos.

La compañía argumentó ante la Justicia encontrarse en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, describió su crisis como de carácter “estructural” y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.

En esa misma provincia, Newsan despidió recientemente a 150 trabajadores de su planta en Ushuaia, también afectada por el crecimiento de las importaciones.

La preocupación en el distrito es creciente, especialmente tras la implementación del arancel cero para la importación de teléfonos celulares. En Tierra del Fuego, la industria electrónica emplea a cerca de 10.000 personas, y el segmento de celulares representa alrededor del 40% de esos puestos.

Cierres de fábricas y conflictos laborales

La reconversión industrial también alcanzó a otras regiones del país. En Catamarca, la empresa Neba cerró su planta de heladeras ubicada en el parque industrial El Pantanillo y despidió a 56 trabajadores.

En paralelo, otras empresas del rubro también enfrentan dificultades financieras. Peabody, controlada por Goldmund SA, inició un proceso de reestructuración de pasivos. La compañía ya importaba parte de su línea de productos desde Asia y todo indica que esa estrategia se profundizará.

La firma posee una planta en La Matanza con más de 60 trabajadores y en el último año redujo cerca de 140 puestos laborales.

Otro caso es el de Longvie, que acumula pérdidas por unos 17.000 millones de pesos en los últimos dos años. La empresa mantiene un sistema de suspensiones rotativas que afecta al 50% de sus casi 300 empleados, quienes perciben entre el 75% y el 80% de su salario neto.

Lumilagro abandona la producción local

Aunque pertenece a otro rubro, Lumilagro también decidió dejar atrás su producción nacional y apostar por la importación. La empresa comenzó a traer termos fabricados en Asia y en los últimos dos años redujo 170 puestos de trabajo sobre un total de 220 empleados. En ese mismo período, sus ventas cayeron cerca de un 50%.

“Hace 4 años decidimos fabricar en China, nos quisimos prevenir. Queríamos tener el mejor termo para mate del mundo. Tardamos un año en elegir la fábrica en China, en el medio la competencia fue y compró la fábrica y les prohibió que trabajen para nosotros”, declaró al respecto Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro.

“En China el 90% de las fábricas no son buenas, por eso tardamos 6 meses más en encontrar la nueva planta. Mandarlas a fabricar afuera es un salto en calidad por la economía de escala y el ahorro en el costo es de un 15%. En nuestro caso tuvimos que cerrar nuestra fábrica pero el argentino puede tener un termo más barato y de mejor calidad”, añadió.

Antecedentes recientes en la industria

El retroceso de la producción nacional ya había comenzado a evidenciarse en 2024. En noviembre de ese año, Whirlpool cerró su planta en Pilar, inaugurada apenas dos años antes. La medida dejó sin trabajo a 220 operarios.

La mexicana Mabe también avanzó con una reorganización de sus operaciones en Argentina. La empresa cerró su fábrica de Córdoba y la reconvirtió en un centro de distribución de productos importados, mientras mantiene producción reducida en otras plantas.

(Canal26)