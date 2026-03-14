EEUU ofrece hasta u$s10 millones por información sobre el paradero del líder de Irán Mojtaba Jamenei

El ofrecimiento fue puesto en marcha por el Departamento de Estado. También buscan a otros altos funcionarios iraníes.

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta u$s10 millones por información que permita localizar al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en el marco del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado. La iniciativa busca obtener datos sobre figuras clave vinculadas al aparato de seguridad del régimen iraní.

Según el comunicado oficial, el programa apunta a identificar a quienes “comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)”, organismo al que Washington acusa de planificar y ejecutar actos terroristas en distintos puntos del mundo.

El ofrecimiento incluye la posibilidad de reubicación para las personas que aporten información relevante que ayude a identificar o ubicar a estos dirigentes.

Funcionarios de Irán incluidos en la búsqueda

Además de Mojtaba Khamenei, las autoridades estadounidenses solicitan información sobre otros altos funcionarios del régimen iraní.

Entre los nombres mencionados figuran:

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia

Ali Asghar Hejazi, jefe adjunto del Estado Mayor

Yahya Rahim Safavi, general de división

Eskandar Momeni, general de brigada

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo

Según el Departamento de Estado, estos dirigentes tienen roles relevantes dentro del sistema político y militar de la república islámica.

Escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán

El anuncio de la recompensa se produce en medio de la creciente confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Mientras tanto, Israel aseguró que continúa atacando puestos de control de seguridad de la Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán. De acuerdo con fuentes israelíes, agentes de inteligencia y observadores colaboran en el terreno durante las operaciones.

Analistas militares advierten que el objetivo de estas acciones sería debilitar o desestabilizar el sistema político iraní, aunque señalan que resulta extremadamente difícil derribar un régimen únicamente mediante ataques aéreos.

La muerte de Ali Khamenei

El conflicto se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump confirmara la muerte del anterior líder supremo iraní, Ali Khamenei, tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán el 28 de febrero.

En un mensaje difundido en Truth Social, el mandatario sostuvo que la eliminación del líder iraní representó “justicia para el pueblo de Irán” y para quienes, según afirmó, fueron víctimas de las acciones del régimen.

Trump también señaló que el hecho podría representar “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

EEUU asegura que Mojtaba Khamenei está herido

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó recientemente que Mojtaba Khamenei se encuentra herido tras los ataques. “Sabemos que el nuevo supuesto —y no tan supremo— líder está herido y probablemente desfigurado”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa.

Según Hegseth, desde el inicio de la guerra, Estados Unidos e Israel atacaron más de 15.000 objetivos en territorio iraní. “Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, señaló.

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump también fue consultado sobre el estado de salud del nuevo líder supremo iraní. El presidente respondió que Khamenei podría seguir con vida, aunque con graves daños físicos.

“Creo que está dañado, pero probablemente está vivo de alguna forma”, afirmó. Mientras tanto, Teherán mantiene silencio sobre el estado del dirigente y no confirmó públicamente su situación, en medio de un conflicto que continúa escalando en toda la región de Medio Oriente.

(Ambito)