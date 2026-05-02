La Capital jujeña recibió un reconocimiento por su acción climática en Tucumán

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy participó de la VIII Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), desarrollada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde recibió un importante reconocimiento por sus políticas ambientales.

En el marco de la jornada, el municipio fue distinguido con un Certificado de Reconocimiento, entregado por Ricardo Bertolini, por las acciones implementadas que permitieron una absorción estimada de 319,2 toneladas de dióxido de carbono CO₂e. Este logro pone en valor el compromiso sostenido de la ciudad con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

La secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó la relevancia del encuentro, señalando que “esta reunión se realiza todos los años y convoca a intendentes y representantes de gobiernos que trabajan en distintos temas vinculados al cambio climático”. En ese sentido, subrayó que San Salvador de Jujuy presenta avances significativos, al contar con un inventario de gases de efecto invernadero y un plan de acción climática.

Asimismo, remarcó que uno de los aspectos más importantes de estos espacios es el intercambio de experiencias entre gobiernos locales, particularmente en relación a políticas de adaptación y mitigación frente a los impactos climáticos.

Durante la asamblea, la comitiva jujeña también participó de visitas técnicas a espacios vinculados a la gestión ambiental, como el Centro Ambiental “Yolanda Ortiz”, que cuenta con aulas temáticas y un área de reciclado, y el centro de acopio y reciclado de Tafí Viejo. Ambas experiencias fueron valoradas como antecedentes relevantes para fortalecer las políticas locales en materia de economía circular y promoción ambiental.

En otro orden, en el marco del encuentro se dio a conocer la Declaración de Intendentes y Representantes de Gobiernos Locales en Defensa del Servicio Meteorológico Nacional, en la que autoridades de todo el país manifestaron su preocupación ante posibles medidas que puedan debilitar este organismo clave.

El documento resalta el rol fundamental del Servicio Meteorológico Nacional en la observación, monitoreo y pronóstico de las condiciones climáticas, así como en la emisión de alertas tempranas y la generación de información científica indispensable para la planificación urbana y la gestión de riesgos.

En este sentido, los intendentes solicitaron al Estado Nacional garantizar el pleno funcionamiento del organismo, asegurando los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios, además de fortalecer sus capacidades de investigación y promover la articulación con los gobiernos locales.

Finalmente, reafirmaron que contar con información científica robusta y sistemas de monitoreo confiables es esencial para planificar ciudades resilientes y proteger a las comunidades, ratificando su compromiso con la acción climática y el desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.