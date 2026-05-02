Anuncian la construcción de nuevas naves y baños en el Mercado Regional de San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa proyectando obras en el predio del Mercado Regional. En ese marco, se anunció la construcción de dos nuevas naves y baños.

Se trata de uno de los principales polos productivos de la región. La exferia del Palomar sigue creciendo en infraestructura y comodidades, tanto para los comerciantes como para las personas que asisten diariamente a realizar sus compras.

Tras una reunión entre Gabriel García, secretario de Gobierno de la comuna, y Jorge Burgos, titular del Mercado Regional, se confirmó el avance de estas nuevas obras.

“Se vienen importantes trabajos en este mercado. A pesar de la situación económica, tal como lo manifestó el intendente Julio Bravo, la obra pública en San Pedro de Jujuy no se detiene”, precisó García.

Además, agregó que “seguimos trabajando en conjunto con la cooperativa de feriantes, que desde hace diez años confía en la gestión del doctor Bravo, porque los resultados están a la vista. Todo lo que hoy vemos no existía: la gente trabajaba en medio del barro durante las épocas de lluvia y bajo carpas, lo que hacía que desarrollaran sus tareas en condiciones muy precarias. En los días de calor, la situación era aún más difícil. Sin embargo, en conjunto se logró avanzar con dos grandes naves, patio de comidas, locales comerciales para ropa y baños para damas, caballeros y personas con discapacidad”.

El secretario de Gobierno destacó que “vamos a construir dos naves más, lo que significa la incorporación de 42 nuevos locales comerciales y nuevos baños. Es un trabajo conjunto que se realizará durante los próximos meses, porque sabemos que el Mercado Regional es un gran polo productivo de nuestra provincia y una fuente genuina de trabajo”.

En ese sentido, remarcó que “se trata de seguir implementando políticas públicas que ayuden a la comunidad y a nuestros trabajadores, generando oportunidades de crecimiento”.

Por su parte, Jorge Burgos expresó que “es otra iniciativa, un proyecto para que las personas que quieran trabajar puedan sumarse e invertir en el mercado”. Asimismo, señaló que “estamos atravesando una situación económica complicada, con una baja en las ventas, por lo que buscamos generar propuestas accesibles para la gente”.

Finalmente, informaron que quienes estén interesados en adquirir un local comercial pueden dirigirse a las oficinas del Mercado Regional, ubicadas sobre avenida 9 de Julio, de lunes a viernes de 8:30 a 11 horas. Allí se brindarán los requisitos y detalles del financiamiento, que podrá realizarse en seis o doce meses, con una cuota fija.