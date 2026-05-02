El Animatón llega a San Pedro en una jornada familiar en el Polideportivo Mi Plaza

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, realizará este domingo, desde las 17 horas, una edición especial del “Domingo a la Plaza” en las inmediaciones del Polideportivo “Mi Plaza”, ubicado en La Nueva Ciudad.

La actividad estará a cargo de la Subsecretaría de Cultura y Turismo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, y tendrá como temática principal el Animatón, en conmemoración del Día del Animal, celebrado recientemente.

“Será una fiesta muy linda para disfrutar en familia, como todas estas actividades que desde el municipio se promueven con el acompañamiento del intendente Julio Bravo”, señaló Damián Aldana.

El subdirector de Turismo indicó que “siempre se trabaja desde el enfoque de la tenencia responsable, ya que hoy en día tener una mascota implica una gran responsabilidad. Por eso, haremos un homenaje a todos ellos, gatos y perros”.

Por lo tanto, se contará con un stand de la Dirección de Control de Sanidad, Plagas y Zoonosis, donde se controlará a las mascotas y se aplicará la vacuna antirrábica de manera gratuita, según destacó Aldana.

Además, participarán otros stands, como el de Municipio Saludable, el hospital Paterson y emprendedores locales, quienes ofrecerán sus productos, especialmente alimentos dulces y tortillas, teniendo en cuenta que las familias suelen acercarse con mates para compartir la jornada.

De este modo, la comuna continúa promoviendo el turismo y generando espacios de encuentro con propuestas recreativas para vecinos y visitantes. Habrá shows infantiles, desfile de mascotas, juegos y actividades recreativas. También se entregarán números para participar de sorteos y premios, además del “Activate Kids” para los más pequeños, la presentación del show de “Pibotín” y la presencia de juegos inflables.