Mañana jueves rige un nuevo aumento en el transporte público de pasajeros

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, informa a la población que a partir del día jueves 21 de mayo desde las 8:00 hs. comienza a regir la nueva tarifa del transporte urbano según el siguiente detalle:

-San Salvador de Jujuy: $1333,86

-San Salvador de Jujuy a Reyes: $1333,86

-San Salvador de Jujuy a Guerrero: $1534,34

-San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes : $1733,90

-San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $1534,34

-San Salvador de Jujuy a Yala: $1733,90

-San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $1934,37

-San Salvador de Jujuy a Lozano: $1934,37

-San Salvador de Jujuy a León: $2133,93