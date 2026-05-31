Arjona deslumbró a Paraguay con un show inolvidable lleno de emociones

El cantante guatemalteco regresó a Asunción después de cuatro años y presentó su gira «Lo que El Seco no dijo» con un show de casi dos horas.

Ricardo Arjona volvió a Paraguay y protagonizó una de las noches más emotivas de su actual gira internacional al presentarse ante miles de fanáticos en el Jockey Club de Asunción con el espectáculo Lo que El Seco no dijo Tour 2026.

En una fría jornada en la capital paraguaya, el artista ofreció un recorrido por sus grandes éxitos y transformó el concierto en una experiencia teatral cargada de nostalgia, humor y emociones.

El show comenzó con «Iluso» y continuó con canciones de su más reciente álbum Seco, además de clásicos como «Ella» y «El problema», en una presentación que se extendió durante casi dos horas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la puesta en escena recreó un enorme cabaret con una extensa alfombra roja, un tren y un taxi reales sobre el escenario, elementos que sorprendieron al público y reforzaron el carácter visual del espectáculo.

La presentación llegó luego de que el propio Arjona mostrara en redes sociales parte del impresionante backstage del montaje. Horas antes del recital, compartió imágenes del trabajo técnico detrás del show, desde la llegada de los camiones hasta la instalación de pantallas y cableados. «Acompáñenme, les muestro todo el proceso de lo que es el montaje», relató una integrante del equipo técnico en videos repostados por el cantante.

La producción, desarrollada junto a Fénix Entertainment, requirió una compleja logística que incluyó el armado de estructuras escenográficas de gran tamaño y trabajos condicionados por el clima paraguayo. El propio equipo explicó que las lluvias y el estado del terreno pueden modificar los tiempos de instalación del escenario y del tendido técnico.

Vestido con su clásico traje oscuro, sombrero y zapatillas de cordones largos, Arjona mantuvo una relación cercana con el público durante toda la noche. Incluso sobre el final cambió parte de su vestuario para enfrentar las bajas temperaturas y terminó cantando con bufanda y ropa liviana en medio del frío asunceno.

Cuatro años después de su última visita, el artista volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más convocantes de la música latina, con un espectáculo que combinó grandes canciones, narrativa escénica y una producción de primer nivel.

(Cadena3)