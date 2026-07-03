Terremotos en Venezuela dejaron al menos 30 españoles y 16 italianos fallecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que, además de los 30 fallecidos, hay 155 españoles desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros.

Los gobiernos de España e Italia informaron el viernes que hasta el momento 30 personas de origen español y 16 italianas fallecieron por los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que, además de los 30 fallecidos, hay 155 españoles desaparecidos y 11 localizados bajo los escombros, en quienes se “centran los esfuerzos de los equipos de rescate”, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó en redes sociales que 16 italianos fallecieron por los sismos en el país sudamericano, que hasta el jueves habían dejado casi 2.600 muertos, según cifras de las autoridades venezolanas.

“Renuevo, en mi nombre y en el del Gobierno, el más sincero pésame y nuestra cercanía al pueblo venezolano y a todas las familias afectadas por esta inmensa tragedia. Italia continuará haciendo su parte, con espíritu de solidaridad y amistad, para apoyar a Venezuela en este momento tan difícil”, escribió Meloni en X.

La mandataria italiana agregó en su mensaje una felicitación para el equipo de rescate de Italia, que, al igual que los equipos de otros países (incluido el de España), recibió la medalla ‘Héroe de Venezuela’, “el más alto reconocimiento del país para quien se distingue en las operaciones de socorro y asistencia humanitaria”, señaló Meloni.

Agencia NA