La Semana del Charango continúa hasta el viernes 7 con talleres, conciertos, Feria de Luthería y la visita del musicólogo Julio Mendívil.

La Semana del Charango en Jujuy dio inicio este lunes 3 de agosto con una intensa jornada de actividades en San Salvador de Jujuy, que reunió a músicos, estudiantes, docentes y público en general en torno al instrumento emblemático de la cultura andina.

El inicio en San Salvador de Jujuy

La jornada comenzó con una conferencia de prensa en la Secretaría de Cultura de la Provincia, encabezada por el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la directora provincial de Cultura, Gisela Arias; el director provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin; junto a los organizadores Juan Cruz Torres y Miguel Vilca, y el invitado internacional, el musicólogo y charanguista Julio Mendívil, quien visita Jujuy desde Austria.

Programa de la Semana del Charango, día por día

Miércoles 5 de agosto – Humahuaca

18:30 horas: Concierto didáctico en la Escuela de Arte, pensado para acercar el instrumento a los más jóvenes.

20 horas: Concierto de Charango en la Casa del Tantanakuy, un escenario emblemático de la música quebradeña.

Miércoles 5 de agosto – San Salvador de Jujuy

15 horas: Feria de Luthería, con exposición de instrumentos artesanales.

15 horas: Taller «Warmis Charangueras», un espacio dedicado a las mujeres charanguistas.

18 horas: Actuación de Charanguistas, con presentaciones en vivo al aire libre.

Jueves 6 de agosto – San Salvador de Jujuy

15 horas: Feria de Luthería en Plaza Ricardo Vilca, con el trabajo de los constructores de instrumentos.

15 horas: Taller de Charango a cargo de Pachi Herrera, Comunidad del Charango y Apu Condori, en Plaza Ricardo Vilca, abierto a la participación del público.

17 horas: Caminata Charanguera desde Plaza Belgrano hasta Plaza Ricardo Vilca, un recorrido musical por el centro de la ciudad.

18 horas: Actuación de Charanguistas en Plaza Ricardo Vilca, para cerrar la jornada con música en vivo.

Viernes 7 de agosto – San Salvador de Jujuy

20 horas: Presentación del libro de Julio Mendívil, «El Charango, historias y tradiciones vivas», junto al autor.

21 horas: Actuación de Cencerro, con su propuesta musical para el cierre de la semana.

Cierre en la Feria del Libro