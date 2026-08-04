El Gobierno acordó con los prácticos y se levanta el paro que paralizó los puertos argentinos

El entendimiento contempla suspender el decreto de desregulación del servicio de practicaje, reducir un 20% las tarifas y reactivar de inmediato la operatoria portuaria.

El Gobierno nacional anunció este martes un acuerdo con los representantes del sector del practicaje que permitió destrabar el conflicto portuario y encaminar la normalización de la actividad en los principales puertos del país, luego de varios días de paralización que dejó más de 185 buques sin operar.

Según informó oficialmente la administración de Javier Milei, el entendimiento incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación, lo que permitirá reactivar el movimiento de embarcaciones en las próximas horas.

Además, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del decreto que había desregulado la actividad y abrir una instancia de diálogo con el sector para revisar distintos aspectos de la normativa.

Se crea una mesa de trabajo

Como parte del acuerdo, el Gobierno conformará una mesa de trabajo que estará coordinada por el Poder Ejecutivo y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.

El objetivo será analizar los distintos puntos vinculados con el servicio de practicaje y evaluar posibles modificaciones al esquema de desregulación impulsado por el Gobierno.

En ese marco, las autoridades señalaron que los representantes del sector retomarán sus tareas de manera inmediata, mientras continúan las negociaciones para alcanzar una solución definitiva.

El origen del conflicto

La medida de fuerza comenzó el sábado 1 de agosto tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma introdujo cambios en el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre otras modificaciones, creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, habilitó a los usuarios a elegir libremente a los prestadores del servicio, eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas.

El conflicto derivó en una de las mayores interrupciones de la actividad portuaria de los últimos tiempos, con más de 185 buques afectados y demoras en la cadena logística y exportadora.

Con el acuerdo alcanzado, el Gobierno espera que la operatoria comience a normalizarse de forma gradual y que el tránsito marítimo recupere su ritmo habitual en los próximos días.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de Industrias Agrícolas de Argentina, habló con Cadena 3 tras el acuerdo y aseguró: «Por suerte se anunció el acuerdo del gobierno con los prácticos para que puedan retornar a sus actividades y que a su vez, al retornar a sus actividades, también reduzcan la tarifa un 20%».

El representante destacó que la reducción tarifaria del 20% es un paso hacia una mayor competencia y transparencia en el sector.

En cuanto a la situación del complejo agroexportador, destacó que «Argentina tiene la dicha del clima y la dicha de tener 70.000 productores agrícolas». La cosecha total se estima en 155 millones de toneladas, un récord para el país.

Sin embargo, el conflicto en Medio Oriente y la guerra en Ucrania complican la logística. «Un problema enorme para contratar fletes marítimos porque el 15 o 20% todavía sigue rellena allá en Ormuz», explicó. A pesar de estos desafíos, el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur abre nuevas oportunidades para Argentina en el mercado energético.

(Cadena3)