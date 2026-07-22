La agrivoltaica demuestra con 1.700 ovejas que renovables y ganadería pueden convivir

La convivencia entre ganadería y energía solar está dejando de ser una prueba experimental para convertirse en un modelo con aplicaciones reales.

Un estudio reciente realizado con 1.700 ovejas pastando entre paneles fotovoltaicos ha confirmado beneficios tanto para el comportamiento animal como para el mantenimiento de las instalaciones. La experiencia refuerza el potencial de la agrivoltaica como una solución capaz de combinar producción agrícola y generación eléctrica, reduciendo costes operativos y favoreciendo una gestión más sostenible del territorio.

Integración entre ganadería y energía solar

La agrivoltaica plantea un cambio de paradigma al aprovechar una misma superficie para dos actividades complementarias. La investigación realizada con 1.700 ovejas demuestra que los animales encuentran refugio bajo los paneles durante las horas de mayor calor, mientras el pastoreo mantiene la vegetación controlada sin recurrir a maquinaria. Experiencias similares desarrolladas en grandes plantas fotovoltaicas confirman que este modelo puede reducir el mantenimiento y mejorar la eficiencia de las instalaciones.

El pastoreo mantiene la vegetación controlada sin necesidad de maquinaria, lo que simplifica el mantenimiento de las plantas solares y reduce la huella de carbono asociada a estas instalaciones.

La convivencia entre renovables y actividades tradicionales evita desplazar usos históricos del suelo, favoreciendo un aprovechamiento más eficiente del territorio y reforzando el papel de las energías renovables en la descarbonización de la economía.

El interés por este modelo también impulsa el debate sobre su papel en la descarbonización de la economía.

Beneficios ambientales y económicos

El pastoreo solar reduce las tareas mecánicas de mantenimiento, disminuye el consumo de combustible y limita las emisiones asociadas a las instalaciones fotovoltaicas. Al mismo tiempo, el bienestar animal mejora gracias a la sombra generada por los paneles, mientras los ganaderos acceden a nuevos espacios de pasto sin renunciar a la actividad productiva.

Este modelo también refuerza la aceptación social de los proyectos renovables al demostrar que la energía solar no tiene por qué competir con el sector primario. Al contrario, puede generar nuevas oportunidades económicas en las zonas rurales y complementar otras fuentes limpias como la biomasa, dentro de una estrategia energética diversificada y más resiliente.

Transformación del territorio rural

La expansión de la agrivoltaica ilustra una transición energética basada en la innovación sin romper con las actividades tradicionales. En lugar de sustituir el paisaje agrícola, las plantas solares pueden integrarse en él, favoreciendo un aprovechamiento más eficiente de los recursos y aportando nuevas fuentes de ingresos para las explotaciones ganaderas.

Empresas especializadas en infraestructuras renovables, como GRS, consideran que el pastoreo solar representa una solución con creciente interés internacional por sus ventajas ambientales y económicas. Al mismo tiempo, este tipo de iniciativas conecta con un objetivo cada vez más presente en hogares y empresas: reducir el consumo energético mediante un sistema energético donde innovación, sostenibilidad y tradición avancen de forma conjunta.

Fuente: papernest.es