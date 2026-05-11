Jujuy será sede de una nueva edición de «Cielo abierto»

Impulsada por la Pastoral Vocacional y el obispado, se desarrollará del 11 al 15 de mayo con diversas actividades y celebraciones. El sábado 16 culminará con un concierto gratuito.

Jóvenes de la Diócesis de Jujuy ya palpitan la segunda visita de «Cielo Abierto», acción impulsada de manera conjunta por la Pastoral Vocacional y el obispado de Jujuy que incluirá cinco noches de adoración y preparación del lunes 11 al viernes 15 de mayo, y culminará con el concierto gratuito del sábado 16 en la Ciudad Cultural.

«Esta misión se presenta como una oportunidad única para encontrarse con Jesús Eucaristía y volver al centro de nuestra fe. Es una invitación a profundizar en quién es Jesús Eucaristía y a descubrir lo que Él puede transformar en nuestra vida cuando le abrimos el corazón», señalaron los jóvenes.

«Cielo abierto», con 16 años de trayectoria, se consolidó como una de las misiones de evangelización católica más influyentes, ofreciendo experiencias que combinan música, oración y tecnología de alto nivel en audio, iluminación y escenografía, creando un ambiente propicio para la adoración. Esta iniciativa ya recorrió México, Estados Unidos y gran parte de América Latina brindando 300 conciertos y llevando un mensaje de esperanza que reúne multitudes.

Conferencia de Prensa

En ese contexto, el jueves 14 a las 9:45 horas se llevará a cabo una conferencia de prensa en la sede del obispado (Sarmiento 246). Participará el obispo diocesano, Monseñor Daniel Fernández; el delegado episcopal para la Pastoral Vocacional, Presbítero Leoncio Mamaní; el director de «Cielo abierto», Pedro González García; la directora de Administración y Finanzas, Cristal Domínguez Hernández; y los artistas internacionales.

Hasta el momento, la actividad contará con los siguientes artistas y destacados exponentes de la música católica: Verónica Sanfilippo (Argentina); Kairy Márquez (Estados Unidos); Ítala y Juanjo (Perú y Paraguay); Cristal y Pedro (México), pioneros de la misión.

Cronograma de «Noches de Adoración»

Como preparación para el encuentro, del 11 al 15 se celebrarán misas y Noches de Adoración en distintas parroquias, donde además se estarán distribuyendo entradas gratuitas:

* Lunes 11: Misa a las 19 y adoración a las 20 en el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia (San Pedro de Jujuy).

* Martes 12: Misa a las 19 y adoración a las 20 en la capilla Santa María de los Ángeles (Perico).

* Miércoles 13: Misa a las 19 y adoración a las 20 en la parroquia San Roque y Santa Bárbara (Puesto Viejo).

* Jueves 14: Misa a las 20 y adoración a las 21 en la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa (Alto Comedero).

* Viernes 15: Misa a las 20 y adoración a las 21 en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús (San Salvador de Jujuy).