Gimnasia lanzó a la venta entradas para los hinchas que viajen a Tucumán

Los simpatizantes jujeños ocuparán la tribuna Bolívar visitante en el Estadio de la Ciudadela.

Para el partido de Gimnasia y Esgrima de Jujuy como visitante ante San Martín de Tucumán el martes 12 de mayo de 2026, se han dispuesto 2.000 entradas para los hinchas del Lobo.

Aquellos que quieran alentar a Gimnasia en la «Ciudadela», tomar en cuenta los siguientes puntos:

Comprar la entrada en https://tucuman.pasesvip.com.ar/ (límite de 4 entradas por persona).

Precio: $30.000. Se aceptan todas las tarjetas.

Sector: Popular Bolívar Visitante.

No hay venta en boletería el día del partido, únicamente online.

Cómo ingresar

Luego de comprar online, reciben el código QR por email.

Presentar el código QR (en celular o impreso) en el portón asignado.

La entrada está asociada al DNI del titular, por lo que es intransferible.