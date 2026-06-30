Jujuy recibirá la segunda edición del «Circuito ITF World Tennis Tour M15»

La provincia volverá a ser sede de un torneo internacional de tenis, consolidando su posicionamiento como escenario de grandes eventos deportivos y fortaleciendo la articulación entre deporte y turismo.

Jujuy volverá a ser escenario del tenis internacional con la realización de la segunda edición del Circuito ITF World Tennis Tour M15, competencia que reunirá a destacados jugadores y reafirma el posicionamiento de la provincia como sede de eventos deportivos de jerarquía. La presentación oficial se realizó en el Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima, con la participación de autoridades provinciales, municipales y dirigentes deportivos.

El lanzamiento fue encabezado por los ministros de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, y de Cultura y Turismo, Federico Posadas. También participaron el secretario de Deportes, Luis Calvetti; el diputado provincial Adriano Morone; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea; y los presidentes de la Asociación Jujeña de Tenis y del Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima, Fernando Alvarado y Sergio Casas, respectivamente.

En ese marco, el ministro Normando Álvarez García expresó su satisfacción porque el tenis argentino vuelva a elegir a Jujuy como sede de una competencia internacional, consolidando a la provincia como uno de los principales escenarios deportivos del país.

«Se trata de una competencia de altísimo nivel», destacó el funcionario. Asimismo, señaló que el gobernador Carlos Sadir impulsa una política destinada a abrir las puertas de Jujuy a eventos deportivos de alcance nacional e internacional.

En ese sentido, anticipó que en septiembre la provincia será sede de un torneo de características similares, destinado al circuito femenino. Además, recordó que en agosto Jujuy recibirá un destacado espectáculo deportivo con el encuentro que disputarán Los Pumas frente a Australia en el estadio 23 de Agosto.

Turismo y deporte, una estrategia conjunta

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el trabajo articulado que se viene desarrollando para posicionar a Jujuy como sede de grandes eventos deportivos.

«Hay un gran equipo que viene trabajando para fortalecer el posicionamiento de Jujuy a través del deporte», afirmó. Asimismo, remarcó la importancia de continuar articulando acciones entre las áreas de Turismo y Deportes para potenciar el crecimiento de la provincia. «Existe una gran sinergia para posicionar a Jujuy en el mundo», concluyó.

Una agenda deportiva en crecimiento

A su turno, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, puso en valor el trabajo que viene llevando adelante el área con el acompañamiento del Gobierno provincial. «Vamos a tener un año con una agenda deportiva de gran nivel», señaló, y agregó que «hay una política deportiva presente en toda la provincia».

Finalmente, la Legislatura de Jujuy declaró de interés legislativo la realización del Circuito ITF World Tennis Tour M15, en reconocimiento a su aporte al desarrollo y la promoción del deporte en la provincia.