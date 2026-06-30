El IVUJ habilitó la adhesión online para el Complejo Urbanístico El Carmen

El periodo de adhesión permanecerá abierto hasta el 14 de julio. Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el IVUJ hasta el 28 de junio del corriente año y residan en la ciudad El Carmen.

Desde el 30 de junio y hasta el 14 de julio, estará vigente la adhesión online a la operatoria Complejo Urbanístico El Carmen que lleva adelante el IVUJ. Podrán adherir quienes se hayan inscripto en el instituto de vivienda hasta el 28 de junio del corriente año, y residan en la ciudad El Carmen (jurisdicción Municipalidad El Carmen), la adhesión se hace únicamente mediante el sitio web oficial: ivuj.gob.ar

Las personas interesadas tendrán que ingresar al portal institucional del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y elegir el botón “Complejo Urbanístico El Carmen”, el sistema les solicitará que tenga un usuario y contraseña vigentes para quienes cumplan con los requisitos de haberse inscripto y/o actualizado sus datos hasta el 28 de junio del corriente año, y sean residentes en ciudad El Carmen. Además, deberán declarar los ingresos del grupo familiar, al finalizar, cuando se cliquea “Guardar” el sistema crea un archivo .pdf con los datos de la adhesión (número), el cual se puede guardar o imprimir.

Autoridades del IVUJ, detallaron que cuando finalice el proceso de adhesión online, el organismo anunciará el Sorteo Público de Orden de Prelación de la operatoria “Complejo Urbanístico El Carmen”.

Sobre el Complejo Urbanístico El Carmen

Es un operatorio público – privada, para demanda libre, que lleva adelante el IVUJ en la ciudad de El Carmen. El Complejo Urbanístico El Carmen plantea una nueva forma de habitar en una ciudad caracterizada por su urbanización de baja altura, consta de 45 amplios y cómodos departamentos de 2 y 3 dormitorios, distribuidos en tiras espaciadas de hasta 4 plantas, incorporando densidad equilibrada y diseño contemporáneo.

El Complejo integra espacios verdes y abiertos de uso comunitario, vinculados mediante un pasaje peatonal que conecta urbanización con la manzana e integra, entre otros usos, un jardín de infantes barrial. Estos espacios colectivos se complementan con amplios balcones, y patios privados en planta baja, que garantizan calidad ambiental y disfrute personal para cada vivienda.

La propuesta habitacional de 45 departamentos e infraestructura en El Carmen se concibe como una estrategia de revitalización urbana, evitando la expansión desmedida de la trama y aportando un impacto positivo en el borde de la ciudad, fomentando la integración social y valor arquitectónico.