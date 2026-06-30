Un incendio producido en el Perchel dejó sin energía a localidades de la Quebrada

El lugar conocido como Angosto de Perchel está ubicado en plena Quebrada de Humahuaca. Se sitúa sobre la Ruta Nacional 9, a aproximadamente 5 kilómetros al norte de Huacalera y a unos 16 kilómetros al sur de Tilcara.

Un incendio registrado al costado de la Ruta Nacional N° 9, en la zona de Perchel, provocó la interrupción del servicio eléctrico en varias localidades de la Quebrada de Humahuaca, según informó la empresa EJESA.

El fuego dañó dos conductores de una Línea de Media Tensión, lo que dejó fuera de servicio el Alimentador Humahuaca. Como consecuencia, permanecen sin suministro las localidades de Humahuaca, Huacalera, Uquía, Iturbe, Cianzo y Palca de Aparzo.

Bomberos y organismos de emergencia trabaron en el lugar para controlar el incendio, mientras que las cuadrillas de EJESA aguardan condiciones seguras para iniciar las tareas de reparación. En tanto, la ciudad de Humahuaca era abastecida parcialmente mediante los Grupos de Generación Aislada de la Central Humahuaca.

La empresa indicó que, una vez extinguido el foco ígneo y habilitado el ingreso a la zona afectada, la restitución del servicio demandará aproximadamente cuatro horas. Además, pidió comprensión a los usuarios y solicitó respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.