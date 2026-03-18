Jujuy promociona “Devoción en las Alturas” en Buenos Aires para Semana Santa 2026

Con la mirada puesta en un fin de semana largo que promete niveles récord de ocupación, Jujuy desembarcó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires para presentar su calendario “Devoción en las Alturas”.

En un evento clave realizado en la Casa de Jujuy, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, y el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, lanzaron oficialmente la propuesta que busca consolidar a la provincia como el destino más elegido del Norte Argentino para esta Semana Santa 2026.

El ministro Posadas destacó que Buenos Aires sigue siendo el principal emisor de turistas hacia la provincia. “Buscamos superar el 70% de ocupación. Jujuy ofrece una conexión auténtica con la espiritualidad que no se encuentra en otro lugar”, afirmó.

Además, Posadas valoró el esfuerzo del sector privado jujeño. Destacó que hoteleros y gastronómicos trabajaron para mantener tarifas competitivas, facilitando que más argentinos elijan el Norte en este contexto económico.

Por su parte, Diego Valdecantos resaltó la preparación de las cuatro regiones: Quebrada, Valles, Yungas y Puna. El secretario hizo hincapié en la conectividad aérea, clave para recibir al flujo de viajeros que llegará durante el fin de semana largo.

Valdecantos recordó que el nuevo vuelo de Flybondi entre Córdoba y Jujuy potenciará la llegada de visitantes. “Estamos preparados para que el turista participe activamente de nuestras tradiciones, como los vía crucis y las ermitas”, señaló.

Para que nadie se pierda nada, el Ministerio digitalizó toda la agenda. A través de un código QR disponible en redes sociales y folletería, los turistas pueden descargar el cronograma completo con más de 150 actividades en su celular.

Con este lanzamiento, Jujuy inicia la cuenta regresiva para una celebración única. Entre montañas de colores y tradiciones ancestrales, la provincia se posiciona como el destino imperdible para quienes buscan fe, cultura y paisajes inolvidables.