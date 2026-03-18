El Gobierno no descarta enviar buques a la guerra con Irán

El canciller dijo que la Argentina acompañará a Estados Unidos “en la medida” que ese país “lo necesite”.

El canciller Pablo Quirno no descartó este miércoles que el país envíe buques de la Armada a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

“En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores en declaraciones televisivas.

Si bien sostuvo que eran “rumores” las versiones que circularon en las últimas horas sobre el envío de barcos, Quirno no terminó de descartar esa posibilidad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los dichos del canciller se sumaron a los del secretario de Comunicación, Javier Lanari, señaló que la Argentina brindará “cualquier ayuda” que requiera Estados Unidos.

“Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren, se dará”, indicó Lanari en declaraciones al diario español El Mundo, al ser consultado sobre su el país iba a enviar tropas a Medio Oriente.