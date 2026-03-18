Gimnasia festejó en familia sus 95 años

Gimnasia y Esgrima de Jujuy celebró su 95º aniversario con un gran encuentro deportivo en el complejo FASTA de Río Blanco, donde se congregaron el plantel profesional de fútbol y las divisiones formativas de las diversas disciplinas que se practican en el Club.

Además de realizar sorteos de indumentaria oficial de la Institución, se compartieron métodos de entrenamiento y conversatorios motivacionales para jugadores y jugadoras de fútbol, rugby y hockey, en un espacio de convivencia que dejó en claro que las instalaciones FASTA serán el centro de mando de las especialidades deportivas y escenario de encuentro familiar.

Sobre el particular, el presidente del “Lobo”, Walter Morales, hizo un resumen de la jornada de celebración y conmemoración, indicando que “reunimos en un mismo lugar a todas las disciplinas que se practican en el Club, este es nuestro anhelo”.

Recordó que “hace años que veníamos distribuidos en diversos escenarios, pero ahora avanzamos decididamente en la disposición de un espacio único en Río Blanco”.

“Seguiremos trabajando con mucho esfuerzo por el crecimiento de Gimnasia”, garantizó Morales.

A su turno, el director técnico del plantel profesional de fútbol, Hernán Pellerano, exteriorizó su satisfacción por “ser parte de la historia del Club” y “compartir esta celebración con los jugadores y las jugadoras de las distintas especialidades deportivas”, ya que “todos somos Gimnasia y Esgrima de Jujuy”.

“Esperamos inscribir nuestros nombres en la historia del Club, porque es lo más lindo del deporte y nosotros tenemos la posibilidad de lograrlo”, remarcó.

Milton Álvarez, por su parte, expresó que “es un gusto pertenecer a una institución con tantos años y una historia tan rica”.

Destacó que el “Lobo”, además de sus laureles, “tiene un presente promisorio en un fútbol muy competitivo” y puntualizó que “hacemos todo lo posible para que la gente se identifique con nuestro equipo y llevar a Gimnasia en lo más alto”.