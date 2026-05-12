Paritarias: El Gobierno de Jujuy avanza en el diálogo con gremios docentes y estatales

Con la propuesta salarial presentada, los incrementos acumulados para docentes y trabajadores de la administración pública provincial se ubican por encima de la estimación de la inflación nacional.

El Gobierno de Jujuy inició una nueva ronda de reuniones paritarias con los gremios que representan a los docentes y trabajadores de la administración pública provincial, en el marco de una agenda de diálogo permanente orientada a fortalecer las condiciones laborales y salariales de los distintos sectores.

Incremento acumulado superador a la inflación

En ese contexto, se propuso un incremento salarial para el haber correspondiente al mes de mayo con un impacto de bolsillo que ronda el 3%, fortaleciendo la propuesta inicial presentada por el Ejecutivo provincial.

Asimismo, se destaca que los incrementos acumulados previstos para los distintos sectores resultan superadores a la estimación de la inflación nacional registrada en lo que va del año, consolidando el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

En el caso del sector docente, los educadores que recién inician alcanzarán un incremento salarial acumulado del 14,2% desde el inicio del año, mientras que aquellos con más de 10 años de antigüedad registrarán una suba acumulada del 13,29%.

Con la actualización salarial prevista para mayo, el salario inicial docente en Jujuy llegará a los $ 925.000, con un incremento acumulado desde que comenzó el año del 14,2%.

Por otra parte, para los trabajadores comprendidos en el escalafón general de la administración pública provincial, el incremento salarial acumulado al quinto mes del año será del 13%.

Desde el Ejecutivo provincial se remarca la importancia de sostener las instancias de diálogo con los distintos sectores gremiales, con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan acompañar la realidad económica de los trabajadores jujeños.

Con ese objetivo, durante la tarde de este martes y en la jornada del miércoles continuarán las reuniones con los gremios que representan a los agentes estatales.