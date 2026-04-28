Jujuy participó del IV Encuentro Federal de Oficinas de Crédito Público

Se llevó a cabo una importante reunión de las Oficinas de Crédito Público del país, contando con la participación de los representantes de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal.

En la sede del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tuvo lugar el IV Encuentro Federal de Oficinas de Crédito Público (EnFOCO), que contó con la participación de referentes de las distintas jurisdicciones argentinas.

En este marco, el Cr. Gerardo Balangero, director de la Oficina de Crédito Público de Jujuy -que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas-, sumó sus aportes al análisis de diversos temas.

Como parte de la agenda de trabajo, se abordaron aspectos relacionados con las deudas públicas provinciales, además de operatorias de financiamiento llevadas a cabo recientemente por algunas provincias en los mercados financieros internacionales, su gestión, viabilidad y sostenibilidad.

Compartir experiencias

El objetivo principal de estas reuniones es propender a compartir experiencias de gestión en materia de crédito público, teniendo presente la función del Consejo Federal.

El organismo analiza los niveles de gasto público y de los resultados financieros establecidos en los presupuestos y las ejecuciones de las Administraciones Públicas no Financieras del Gobierno Nacional, de cada provincia y de C.A.B.A., verificando que se cumplimente con la cobertura institucional prevista por el régimen legal.