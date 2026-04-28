Encuentro de ATE y la Dirección Provincial de Trabajo con reclamos por la situación en el interior

ATE expuso la necesidad de resolver el pase a planta dispuesto por el decreto 3030 para trabajadoras y trabajadores de la Salud y municipales.

Integrantes de la conducción provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy mantuvieron una reunión con funcionarios de la Dirección Provincial de Personal, a quienes plantearon la compleja situación que se atraviesan en municipios del interior provincial

En la reunión que tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, a través de su titular Freddy Berdeja y otros funcionarios, la comitiva de ATE, integrada por Mariela Tejerina, Secretaria de Convenio Colectivo de Trabajo; Juan Fernández, Secretario Gremial; y el titular de la Seccional El Carmen, Antonio Soruco; se expuso la necesidad de resolver el pase a planta dispuesto por el decreto 3030 para trabajadoras y trabajadores de la Salud y municipales.

La ATE señaló que ya están culminando los procesos administrativos que falta pasar a la fiscalía y al área presupuesto de todas y todos aquellos agentes involucrados en la nómina, destacando también que es un proceso más rápido que los formatos anteriores que demoraba mucho más.

Asimismo se consultó sobre decreto de contratos Covid 4285 planteado por la Secretaria de Salud Laboral, Amalia Pérez, en razón de la necesidad de acelerar el proceso ya que las y los trabajadores efectuaron las cargas correspondientes pero aún no salen en sus recibos. Al respecto la dirección respondió que se están efectuando por tandas los procesos y se continúa trabajando con las y los agentes que falta cargar por lo que se solicitó a ATE una mayor contemplación con los tiempos administrativos.