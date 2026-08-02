La Policía de Jujuy celebró su 188° aniversario con una exitosa carrera 7K en San Pedro

UR2- maratón 7K – Desafío San Pedro: A partir de horas 08:00, en el marco de la Semana de la Policía con motivo del 188° Aniversario de la Policía de la Provincia de Jujuy, esta Jefatura de Unidad Regional N° 2, en forma conjunta con Sanidad Policial, Cuartel de Bomberos y la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, organizó una maratón policial de 7 Kilómetros.

El recorrido tuvo como punto de partida la intersección de calle Jujuy y Paterson, continuando hasta el Acceso Sur de la ciudad, donde los participantes realizaron el retorno hacia el punto de llegada ubicado nuevamente en la citada intersección, con respecto al desarrollo del circuito, personal de la Unidad Ciclística UPCAR, Grupo Motorizado y alumnos del IUSP – Sede San Pedro efectuaron el acompañamiento, seguimiento y cobertura preventiva de los corredores.

La competencia contó con la participación aproximada de 160 personas, entre personal policial y civiles, tratándose de una actividad abierta a toda la comunidad.

Asimismo, se instalaron puestos de hidratación en distintos sectores del recorrido y se dispuso la cobertura sanitaria correspondiente con el objeto de prevenir y atender cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el evento.

Dirección general

Comisario Mayor Lic. Jorge Guzmán

Supervisor: Crio Insp Diego Mamani

Jefe de operativo: Subcomisario Iván Soria

Colaboradores del circuito

-Comisario Ramón de la Cruz Díaz (Cuartel de Bomberos)

-Subcomisario Javier Aldunate (Sanidad Policial)

Recursos-Logísticos

-(10) efectivos para cortes y regulación del tránsito.

-(04) unidades ciclísticas.

-(06) unidades motorizadas.

-(01) grupo operativo del Cuartel de Bomberos.

-(20) alumnos del IUSP – Sede San Pedro.-Ambulancias del SAME y personal de Defensa Civil.

Novedades hs. 09:50: dio inicio oficialmente la competencia deportiva. Se ampliará informe con los resultados finales de las distintas categorías y cualquier otra novedad de relevancia registrada durante el desarrollo del evento.