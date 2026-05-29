Jujuy organizó taller sobre desarrollo gastronómico y gestión de equipo

La Cámara de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Jujuy, junto a FEHGRA, impulsó una capacitación orientada a brindar herramientas para la planificación, organización y crecimiento sostenible de proyectos gastronómicos.

En el marco de los Talleres Territoriales Cámara de Jujuy y FEHGRA y de la propuesta “Jujuy a Punto: Ritual de Altura”, se llevó adelante el taller “Desarrollo de proyectos gastronómicos y gestión de equipos”, realizado el pasado 22 de mayo en el Centro Cultural Héctor Tizón.

Durante la actividad se compartieron herramientas y experiencias vinculadas a la planificación estratégica, la organización operativa y la gestión de equipos de trabajo dentro del sector gastronómico.

La jornada propuso reflexionar sobre la gastronomía desde una mirada integral, abordando no solo los procesos vinculados a la cocina, sino también aspectos fundamentales para el desarrollo de emprendimientos sostenibles y competitivos.

A través de este tipo de iniciativas, la Entidad y FEHGRA continúan fortaleciendo la profesionalización del sector y acompañando el crecimiento de Jujuy como destino gastronómico de referencia.