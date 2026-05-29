Bernis acompañó el inicio de la zafra 2026 del Ingenio San Isidro en Salta y resaltó el desarrollo regional

El vicegobernador Alberto Bernis asistió a la misa e inicio de la zafra 2026 del Ingenio San Isidro, en Campo Santo, provincia de Salta, junto al diputado Santiago Jubert, presidente del bloque Jujuy Crece. El acto reunió al gobernador salteño Gustavo Sáenz, autoridades provinciales, legislativas, municipales, representantes del sector productivo, trabajadores, productores cañeros y empresarios de la actividad azucarera regional.

Bernis destacó la relevancia histórica y productiva del establecimiento y valoró el crecimiento sostenido experimentado desde su reapertura. Señaló que asistió invitado por las autoridades del Ingenio San Isidro, acompañando también al gobernador de Salta, y remarcó la estrecha relación productiva entre ambas provincias.

El vicegobernador explicó que numerosos productores jujeños se encuentran vinculados al complejo azucarero, ya sea mediante producción independiente, arrendamiento de tierras o provisión de caña, lo que consolida un fuerte lazo regional en torno a esta actividad.

En ese marco, resaltó el desarrollo alcanzado por el ingenio desde que el Grupo Ruiz asumió su conducción en 2018, con crecimiento en molienda y producción, y especial énfasis en la generación de empleo. Valoró asimismo el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz al sector productivo y el trabajo conjunto que llevan adelante Salta y Jujuy en defensa de los intereses del norte argentino.

«Han crecido no solamente en la molienda y una mayor producción, sino también fundamentalmente en más de 300 fuentes de trabajo. Apoyar este tipo de emprendimientos, como lo hace el gobernador Gustavo Sáenz con todo su equipo de gobierno, realmente es un ejemplo para imitar», sostuvo Bernis, convocando a trabajar juntos para fortalecer la producción y el empleo en toda la región.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, agradeció la invitación de la familia Ruiz y destacó el valor simbólico, histórico y social del Ingenio San Isidro. Puso especial énfasis en el rol del empleo como motor de crecimiento y dignidad social, y celebró el esfuerzo empresarial que permitió sostener y ampliar las fuentes laborales. Expresó su deseo de que el complejo continúe creciendo y que las 700 personas que hoy trabajan allí lleguen a ser mil.

El propietario del ingenio, Diego Ruiz, repasó el proceso de recuperación y expansión productiva desde 2018. Señaló que en la reapertura el complejo procesaba 280 mil toneladas de caña y que el año pasado se alcanzó un récord histórico de 730 mil toneladas. Para esta campaña, proyectan superar esa marca e incorporar nuevas inversiones industriales, tecnológicas y ambientales, entre ellas sistemas de riego por goteo, modernización industrial y biodigestores para generación de energía.

Ruiz subrayó que al momento de la reapertura el ingenio contaba con 400 trabajadores y que hoy son 700, y reafirmó el compromiso del grupo empresario con la inversión, la innovación y el crecimiento productivo regional: «Estamos convencidos de que el desarrollo productivo es uno de los caminos más sólidos para construir una Argentina con más oportunidades para todos.»