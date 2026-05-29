En San Pedro se realizó el “Primer Encuentro de Masoterapia de la Yunga Jujeña”

Con una importante participación de estudiantes, profesionales y vecinos de distintas localidades de la región, se desarrolló en San Pedro de Jujuy el Primer Encuentro de Masoterapia de la Yunga Jujeña.

Este encuentro fue una propuesta orientada a la capacitación, el intercambio de experiencias y la promoción de prácticas vinculadas al bienestar físico y la salud integral.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Academia de Oficios del Ministerio de Trabajo de la Provincia, la Oficina de Empleo de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y la Fundación Abriendo Puertas al Futuro, contando con la participación de alumnos y docentes provenientes de diferentes localidades del ramal jujeño.

El referente de la Fundación Abriendo Puertas al Futuro, Profesor Carlos Acosta, destacó el éxito de la jornada y valoró el trabajo articulado entre las distintas instituciones que hicieron posible la realización del encuentro.

“Este primer encuentro de masoterapia en la región de las Yungas fue un verdadero éxito. Queremos agradecer al Gobierno de la provincia, al Ministerio de Trabajo, a la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y a todos los organismos que confiaron en esta iniciativa. Este evento demuestra que cuando existe un trabajo articulado entre instituciones privadas, municipales y provinciales, se pueden concretar actividades de gran importancia para la comunidad”, expresó.

Acosta también reconoció especialmente la labor de la Licenciada Patricia Godoy, quien estuvo al frente de la organización y coordinación de la propuesta.

Por su parte, la máster en Masoterapia y Técnica de Rehabilitación Motriz, Licenciada Patricia Godoy, explicó que la actividad formó parte de las acciones de capacitación laboral impulsadas por la Academia de Oficios del Ministerio de Trabajo en diferentes puntos de la provincia.

Durante el encuentro se desarrolló un taller vivencial denominado “Estrés y Cuerpo”, destinado a concientizar sobre los efectos que el estrés produce en la salud física y emocional de las personas.

La profesional destacó la importante respuesta de la comunidad y agradeció la participación de alumnos provenientes de Libertador General San Martín, El Piquete, Fraile Pintado y San Pedro de Jujuy, quienes se sumaron a la jornada para compartir conocimientos y experiencias relacionadas con la masoterapia.

Godoy señaló que actualmente muchas personas naturalizan dolores musculares, especialmente en la espalda, sin prestar atención a las señales que envía el cuerpo como consecuencia del estrés cotidiano.

“El estrés siempre existió, pero hoy afecta cada vez más a las personas. Muchas veces se normalizan los dolores y las tensiones musculares sin buscar el origen del problema. El cuerpo constantemente envía señales que debemos aprender a escuchar”, explicó.

Durante la capacitación, los participantes abordaron diferentes temáticas vinculadas a las consecuencias del estrés sobre el sistema muscular y posteriormente realizaron actividades prácticas relacionadas con técnicas neurosedativas, neuromusculares y masajes descontracturantes.

La licenciada Patricia Godoy adelantó además que esta no será la única actividad prevista para la región, ya que se encuentran trabajando en la organización de nuevas jornadas vinculadas al masaje deportivo, que incluirán disertaciones especializadas y espacios de práctica profesional.

La representante de la Oficina de Empleo de San Pedro de Jujuy, Ivana Quiroz, destacó el acompañamiento del municipio y el compromiso permanente de la institución en la generación de oportunidades de formación para los vecinos.

Quiroz resaltó la importancia de estos cursos como herramientas de capacitación y salida laboral, remarcando que la Oficina de Empleo continúa trabajando para acercar nuevas propuestas formativas a la comunidad.

Asimismo, informó que durante los próximos meses se prevé la implementación de entre ocho y nueve nuevos cursos de capacitación destinados a los habitantes de San Pedro de Jujuy, fortaleciendo así las oportunidades de formación y desarrollo profesional en la ciudad.

El Primer Encuentro de Masoterapia de la Yunga Jujeña dejó un balance altamente positivo, consolidándose como un espacio de formación, integración y crecimiento para estudiantes, profesionales y vecinos interesados en las terapias corporales y el cuidado de la salud.