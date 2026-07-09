Jujuy lanzó un programa de refinanciación de préstamos para trabajadores estatales y municipales

La iniciativa impulsada por el gobernador Carlos Sadir ante Banco Macro permitirá que trabajadores provinciales y municipales accedan durante julio a la refinanciación de préstamos con tasas preferenciales.

El Gobierno de Jujuy gestionó un programa de reestructuración de deudas destinado a empleados públicos provinciales y municipales que perciben sus haberes mediante Banco Macro. La medida busca brindar un alivio financiero a quienes mantienen préstamos con la entidad, mediante la posibilidad de refinanciarlos con tasas preferenciales.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Carlos Sadir, es resultado de las gestiones realizadas con Banco Macro, agente financiero de la provincia, para ofrecer herramientas que permitan acompañar a los trabajadores estatales frente al complejo escenario económico.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, explicó que el programa contempla una reducción de hasta seis y siete puntos porcentuales respecto de las tasas vigentes, dependiendo del plazo y de la situación crediticia de cada cliente. «Se trabajó para generar facilidades a los agentes provinciales y municipales, entendiendo el contexto económico nacional y buscando aliviar la carga financiera de quienes hoy tienen deudas con el banco», señaló.

La campaña estará vigente hasta el 31 de julio de 2026 y está destinada a clientes del Plan Sueldo Público provincial y municipal que registren mora de entre 6 y 30 días o de 31 a 89 días.

Para los clientes con mora de entre 6 y 30 días, el esquema prevé una reducción de hasta siete puntos respecto de la tasa de referencia, mientras que quienes registren mora de entre 31 y 89 días podrán acceder a una disminución de hasta seis puntos, según el plazo de refinanciación.

Herramienta financiera concreta para los empleados públicos

Cardozo destacó que esta medida responde a una inquietud planteada por el Gobierno de Jujuy para generar condiciones más favorables para los trabajadores estatales. «Ante la situación económica actual buscamos acercar una herramienta concreta que permita acomodar las cuentas de muchas familias jujeñas. Creemos que será una medida bien recibida por quienes necesiten refinanciar sus obligaciones», expresó.

Los agentes interesados podrán consultar las condiciones particulares y requisitos de acceso en las sucursales de Banco Macro, donde recibirán el asesoramiento correspondiente para evaluar la refinanciación de sus préstamos.