Cuidado de la fauna nativa: Cerraron un histórico criadero en Jujuy donde rescataron las 42 vicuñas

En un operativo sin precedentes rescataron 42 vicuñas de un antiguo criadero y las trasladaron a Abra Pampa para garantizar su bienestar.

El cierre de un histórico criadero de vicuñas en Jujuy marcó un nuevo avance en la política de conservación de la fauna silvestre impulsada por el Gobierno provincial.

La intervención fue el resultado de un megaoperativo coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio Público de la Acusación, el Juzgado Ambiental, el Ministerio de Seguridad y el INTA Miraflores de Abra Pampa.

En un procedimiento sin precedentes para la provincia de Jujuy, se concretó el rescate y traslado de 42 vicuñas provenientes del Criadero Nº 2 de la localidad de Rodero, en la Puna jujeña, que permanecían en cautiverio y presentaban condiciones no adecuadas. Los ejemplares fueron recibidos en el predio del INTA Miraflores, donde permanecerán bajo resguardo y seguimiento especializado a fin de obtener su recuperación.

Imputación del MPA

El propietario del predio donde se encontraban los ejemplares fue imputado el pasado viernes por el delito de maltrato animal, por no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales cautivos.

La labor desarrollada representa un importante antecedente para la protección de la fauna silvestre y la preservación de la biodiversidad en la provincia, demostrando la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el resguardo de especies emblemáticas de nuestra región.

Cambio de paradigma para la conservación de las vicuñas

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático sostiene desde hace varios años una política pública orientada al cierre progresivo de los antiguos criaderos, basada en la recuperación de las poblaciones silvestres de vicuña en la Puna jujeña.

Actualmente, la estrategia prioriza el manejo sustentable de los ejemplares en libertad mediante técnicas de captura, esquila y liberación, evitando mantener animales en cautiverio. Esta modalidad busca garantizar el bienestar animal y preservar el equilibrio de las poblaciones naturales.

La política provincial se apoya en la Ley Provincial Nº 5634, vigente desde 2015, que estableció un modelo de aprovechamiento sustentable de la fibra obtenida de vicuñas silvestres. El sistema es regulado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y permite compatibilizar la conservación de la especie con beneficios económicos para las comunidades puneñas.

Las autoridades destacaron que el traslado de los ejemplares al INTA Miraflores de Abra Pampa se desarrolló bajo estrictos protocolos sanitarios y de bienestar animal, consolidando una acción que consideran histórica para la protección de la fauna silvestre en Jujuy y el fortalecimiento de las políticas ambientales desarrolladas en el territorio. Según informaron las autoridades, este fue el primer cierre de uno de los criaderos que permanecían en funcionamiento desde la década de 1990.