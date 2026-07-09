9 de Julio: Argentina celebra el Día de la Independencia y renueva su compromiso con la libertad

A 210 años de la histórica Declaración de la Independencia, el país conmemora este miércoles una de las fechas patrias más significativas. Actos oficiales, desfiles y celebraciones populares tendrán lugar en todo el territorio nacional, con epicentro en la Casa Histórica de Tucumán.

Cada 9 de julio, la Argentina recuerda la jornada en la que los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron la independencia de la Corona Española, dando nacimiento a una Nación libre y soberana.

La histórica declaración fue aprobada el 9 de julio de 1816 durante el Congreso de Tucumán, reunido en la emblemática Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, donde los congresales asumieron el compromiso de romper definitivamente los vínculos políticos con España y, días después, con cualquier otra potencia extranjera.

Este año se cumplen 210 años de aquel acontecimiento que marcó el rumbo del país y que continúa siendo un símbolo de unidad, libertad y soberanía para todos los argentinos.

Como ocurre tradicionalmente, la Casa Histórica será el escenario de los actos centrales organizados por el Gobierno nacional.

Las actividades incluyen la tradicional Vigilia de la Independencia, el Tedeum, la ceremonia oficial, el desfile cívico-militar y una amplia programación cultural abierta al público.

En Jujuy, al igual que en el resto de las provincias, municipios, escuelas, instituciones y organizaciones sociales desarrollarán actos conmemorativos, izamientos de la bandera, desfiles cívicos y encuentros culturales para homenajear a quienes hicieron posible la independencia argentina.

El Día de la Independencia representa mucho más que una fecha en el calendario: es una oportunidad para reflexionar sobre los valores que dieron origen a la Nación, fortalecer el compromiso democrático y mantener viva la memoria de quienes lucharon por un país libre.

Con banderas celestes y blancas, música folklórica, locro, chocolate patrio y el tradicional «¡Viva la Patria!», millones de argentinos celebrarán este 9 de julio una de las jornadas más importantes de la historia nacional.