Jujuy juega la segunda fase del Campeonato Argentino de Mini Femenino

El certamen nacional ingresa en una etapa clave de su calendario. Se jugará del 11 al 12 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y en Corrientes. En vivo y de forma gratuita por Básquet Pass.

El Campeonato Argentino de Federaciones de Mini Femenino afrontará este fin de semana un nuevo capítulo con el desarrollo de la segunda fase del certamen.

Será entre el 11 y el 12 de julio, con una programación que reunirá a los mejores equipos de la instancia regional y a las federaciones que ingresan directamente en esta etapa. Los dos mejores seleccionados de cada zona obtendrán la clasificación al Final Four.

La acción se repartirá entre dos sedes, determinadas a través del proceso de licitación. Corrientes recibirá al Triangular de la Zona 1, mientras que el otro grupo se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de consagrarse en sus respectivos grupos, Mendoza, Corrientes y Jujuy aseguraron su presencia en esta etapa.

El cuadro se completa con Córdoba, FeBAMBA y Santa Fe, federaciones que comienzan su participación ahora al ser consideradas regiones únicas, condición otorgada por superar los 10 mil jugadores y jugadoras registrados oficialmente.

Cronograma

Zona 1 – en Corrientes: Corrientes, Córdoba y Jujuy

• 11/07 | 19.00hs – Corrientes vs Jujuy

• 12/07 | 10.00hs – Córdoba vs Jujuy

• 12/07 | 18.00hs – Corrientes vs Córdoba

Zona 2 – en CABA: FeBAMBA, Mendoza y Santa Fe

• 11/07 | 16.30hs – FeBAMBA vs Mendoza

• 12/07 | 10.00hs – Mendoza vs Santa Fé

• 12/07 | 16.30hs – FeBAMBA vs Santa Fé

Todos los encuentros podrán seguirse en vivo y sin costo a través de Básquet Pass. Los resultados, tablas de posiciones y estad