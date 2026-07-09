Dejando Huellas llegó al Polimodal Nº 3 con un taller para fortalecer la autoestima y el respeto entre estudiantes

En el marco de las actividades previas a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, desarrolló una nueva jornada del programa “Dejando Huellas” en el Colegio Polimodal Nº 3.

La iniciativa, que se lleva adelante junto a la Fundación Bellamente, busca generar espacios de reflexión sobre la autoestima, el respeto, la diversidad y la construcción de vínculos saludables entre los adolescentes.

La propuesta está dirigida a los candidatos y candidatas de los establecimientos educativos, con el objetivo de acompañarlos durante una etapa de gran exposición pública y brindarles herramientas para fortalecer su bienestar emocional y promover relaciones basadas en el respeto.

Durante la jornada, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de cambiar la mirada sobre los tradicionales concursos estudiantiles y poner en valor a las personas por lo que son.

“Muchas veces estamos acostumbrados a que se elijan representantes a partir de la belleza, pero para nosotros la verdadera belleza está en la persona, en cómo es, y no en lo físico. Dejando Huellas es un programa que desarrollamos junto a la Fundación Bellamente para recuperar los vínculos, mirarnos desde otro lugar y respetarnos entre todos”, expresó.

Asimismo, remarcó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano se hace especial énfasis en fortalecer las relaciones humanas y la comunicación cara a cara.

“Hoy los chicos muchas veces están acostumbrados a comunicarse a través de un teléfono o una pantalla. Hablar personalmente, mirarnos a los ojos, conversar y reconocer los gestos del otro nos permite construir vínculos mucho más sanos. Lo importante no es el cuerpo por encima de la persona, sino la calidad humana de cada uno”, señaló.

Por su parte, la coordinadora de Juventud y Adolescencia, Flavia Lara, indicó que el Colegio Polimodal Nº 3 es la cuarta institución educativa que recibe este taller, cuya implementación viene teniendo una muy buena respuesta por parte de las comunidades educativas.

“Esta es la cuarta institución en la que estamos llevando adelante la propuesta de Dejando Huellas. Son los propios directivos y docentes quienes inscriben a los candidatos y candidatas para participar de estos encuentros, entendiendo que hoy los adolescentes viven la Fiesta Nacional de los Estudiantes de una manera muy distinta, con una fuerte exposición en los medios y especialmente en las redes sociales”, explicó.

En ese sentido, Lara sostuvo que el taller busca brindar herramientas para el autocuidado, fortalecer la autoestima y fomentar relaciones respetuosas.

“Trabajamos para que los adolescentes puedan reflexionar sobre cómo se relacionan con sus pares, identificar cuándo determinados comentarios o actitudes respecto al cuerpo o a los estereotipos pueden generar daño y comprender la importancia de construir vínculos donde prevalezcan el respeto y la diversidad”, afirmó.

Finalmente, destacó que la propuesta se desarrolla de manera articulada entre la Coordinación de Juventud y Adolescencia, el Departamento de Salud Mental y la Fundación Bellamente, con el propósito de acompañar a los jóvenes durante este proceso y contribuir a que vivan la Fiesta Nacional de los Estudiantes de manera saludable, promoviendo el cuidado mutuo, la inclusión y el respeto.