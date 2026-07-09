Procurador general del MPA participó del encuentro nacional para fortalecer la cooperación frente a la violencia de género

El procurador general del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, Alejandro Bossatti, participó del encuentro “Alianzas y cooperación internacional para hacer frente a la violencia de género.

Fortalecimiento de los Ministerios Públicos de la República Argentina”, desarrollado en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras ser especialmente invitado a formar parte de la actividad.

La jornada fue organizada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, con el objetivo de promover el fortalecimiento de los Ministerios Públicos del país mediante el intercambio de experiencias, la cooperación institucional y la articulación con organismos internacionales para optimizar las respuestas frente a la violencia de género.

El acto de apertura estuvo encabezado por el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Martín López Zavaleta.

Durante el encuentro, las co-directoras del Observatorio de Violencia de Género, Carla Cerliani y Rosana Dottori, presentaron las principales acciones y líneas de trabajo que actualmente impulsa el organismo en materia de prevención, abordaje e investigación de los hechos de violencia de género, haciendo especial énfasis en la necesidad de consolidar estrategias comunes entre las distintas jurisdicciones.

En el marco de la actividad expuso Astrid Bosch, directora del proyecto “Iniciativa América Latina y el Caribe para la Promoción de la Estabilidad, la Democracia y el Orden Internacional Basado en Reglas”, impulsado por la Embajada de la República Federal de Alemania, quien abordó la relevancia de la cooperación internacional para el desarrollo de políticas públicas y estrategias institucionales destinadas a prevenir y combatir la violencia de género.

La participación del procurador general Alejandro Bossatti reafirma el compromiso del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy con el fortalecimiento institucional, la capacitación permanente y la articulación con organismos nacionales e internacionales, promoviendo el intercambio de experiencias y la adopción de buenas prácticas que contribuyan a optimizar la investigación, persecución penal y protección integral de las víctimas de violencia de género.