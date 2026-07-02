Jujuy inaugura el «Centro Cultural Lola Mora» un nuevo ícono para el patrimonio y la cultura

Con la inauguración del espacio diseñado por César Pelli, Jujuy concreta un proyecto estratégico que preserva el legado de Lola Mora, incorpora una obra arquitectónica de proyección internacional y consolida un nuevo espacio cultural, turístico y educativo.

El Gobierno de Jujuy inaugura este 2 de julio el Centro Cultural Lola Mora, una obra emblemática que reúne en un mismo espacio la preservación del patrimonio histórico, la arquitectura de excelencia, la innovación tecnológica y una visión de desarrollo sostenible.

La apertura representa la culminación de un proceso iniciado años atrás con el propósito de otorgar a las esculturas de Lola Mora un ámbito definitivo para su conservación, exhibición y puesta en valor, transformando al complejo en un nuevo faro cultural para la provincia y el país.

El proyecto comenzó a gestarse en 2018, cuando el Gobierno de Jujuy encomendó al reconocido arquitecto César Pelli y a su estudio el diseño de un edificio especialmente concebido para albergar la obra de la artista. En agosto del 2022 comenzaron formalmente los trabajos.

Desde entonces, la obra avanzó de manera sostenida atravesando distintas etapas constructivas: la ejecución de la estructura principal, el montaje de la torre eólica, la construcción del puente de acceso, la incorporación de sistemas sustentables, las instalaciones interiores y la colocación de las envolventes vidriadas, hasta alcanzar su etapa final durante 2026.

Paralelamente, el conjunto escultórico de Lola Mora fue reunido nuevamente, permitiendo congregar un patrimonio artístico de enorme valor histórico para la provincia y para la Argentina.

Una obra de identidad jujeña

El Centro Cultural Lola Mora constituye además una obra de fuerte identidad jujeña. Durante su construcción participaron empresas, profesionales, técnicos y trabajadores de toda la provincia, incorporando materiales y producción local, como piedra proveniente de Abra Pampa, madera del ramal y desarrollos metalúrgicos realizados en Palpalá.

El proyecto también generó oportunidades para proveedores jujeños y se convirtió en un espacio de aprendizaje para estudiantes, investigadores y visitantes interesados en arquitectura, sustentabilidad, energías renovables y conservación patrimonial.

A pocos días de la inauguración, trabajadores de las distintas áreas del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda recorrieron el edificio ya concluido, en un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por equipos técnicos, administrativos, legales, contables y de planificación que hicieron posible la concreción de esta obra estratégica.

La visita puso en valor el esfuerzo colectivo detrás de uno de los proyectos de infraestructura cultural más importantes impulsados por la provincia.

Con su apertura, el Centro Cultural Lola Mora incorpora a Jujuy un espacio concebido para la conservación del patrimonio escultórico, la producción artística, la educación, el turismo y el encuentro. Su arquitectura, creada específicamente para dialogar con la obra de Lola Mora y con el paisaje jujeño, proyecta a la provincia en los principales circuitos culturales y arquitectónicos del país, consolidando una inversión pública destinada a trascender generaciones.