Franco Oscari fue traído nuevamente a Jujuy

El joven detenido por una supuesta amenaza a Patricia Bullrich quedó alojado nuevamente en la Delegación Jujuy de la Policía Federal.

Finalmente, alrededor de las 20:30 de ayer, el joven Franco Matías Javier Oscari llegó ayer a San Salvador de Jujuy, donde quedó alojado en la Delegación local de la Policía Federal.

Concluyó así un periplo impuesto por el juez federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ariel Lijo, en el marco de una causa por una presunta amenaza contra la senadora nacional Patricia Bullrich.

El regreso de Oscari a su provincia fue ordenado por el juez federal de Jujuy Esteban Hansen, al resolver un habeas corpus presentado por las abogadas defensoras, María José Castillo y Samanta Delgado, quienes siguen insistiendo para que el joven sea liberado.

Franco Oscari fue detenido la madrugada del 23 de junio, de su casa en el paraje Las Goteras, a 50 kilómetros del municipio de Palma Sola, en el Departamento Santa Bárbara, de Jujuy. Inicialmente fue alojado en la sede de la Policía Federal en la Capital jujeña pero al día siguiente comenzó a ser trasladado a Buenos Aires por vía terrestre.

En ese recorrido fue llevado primero a Salta y luego a Tucumán. Como el traslado no había sido informado a sus abogadas, su familia vivió horas de desesperación tratando de obtener información sobre el paradero del joven, que estuvo largas horas en calidad de desaparecido.

En esa circunstancia se presentó el habeas corpus en cuyo trámite el juez Hansen ordenó que Oscari fuera restituido a su provincia. Sin embargo, en ese recurso las defensoras pedían también que se le otorgara la libertad.

La abogada María José Castillo adelantó ayer que como el juez Hansen “lo que hizo fue hacer lugar al habeas corpus y decir que lo trasladen a Jujuy, pero no dijo nada de la libertad”, la defensa apelará parcialmente esta resolución “pidiendo que se resuelva la libertad porque es ilegal la detención”.

Por otro lado, las abogadas también apelaron la denegatoria de la excarcelación del juez Lijo, recurso que debe ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Las defensas presentaron ayer el memorial y esperan la decisión del tribunal de alzada se conozca entre este viernes y el lunes.

Las abogadas defensoras también presentaron ayer un pronto despacho para que se resuelva su planteo de incompetencia del lejano juez Ariel Lijo para entender en la causa contra Oscari.