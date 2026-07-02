Adrián Mendieta: «El sueldo es del trabajador, no del banco»

Adrián Mendieta impulsa un proyecto para garantizar la libre elección bancaria de los municipales

El concejal Adrián Mendieta presentó un proyecto de ordenanza que promete abrir un fuerte debate en el Concejo Deliberante de El Carmen.

iniciativa, que tomará estado parlamentario el próximo martes 7 de julio, busca garantizar que todos los empleados municipales puedan elegir libremente la entidad bancaria o financiera donde percibir sus haberes, sin quedar sujetos a una única institución.

El proyecto alcanza a la totalidad de los trabajadores municipales, incluyendo personal de planta permanente, contratados y jornalizados, y establece la plena vigencia de la portabilidad salarial, permitiendo que cada agente pueda cobrar su sueldo en cualquier banco o entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina.

La propuesta surge en un contexto de creciente debate sobre el rol del agente financiero provincial. Según explicó Mendieta, en las últimas semanas trascendieron cuestionamientos del Banco Macro S.A. hacia distintos intendentes por el otorgamiento de adelantos o anticipos de sueldo a los empleados municipales. De acuerdo con esa postura, esos anticipos afectarían el recupero de préstamos personales y consumos con tarjetas de crédito cuando los trabajadores tienen comprometidos o embargados sus haberes.

Para el edil, esa situación puso nuevamente sobre la mesa una discusión de fondo: “el salario pertenece al trabajador y no puede quedar condicionado por los intereses comerciales de una entidad financiera”. En ese sentido, sostiene que los empleados deben tener la libertad de decidir en qué banco administrar sus ingresos y acceder a mejores servicios, beneficios o condiciones financieras.

El proyecto establece que quienes decidan cambiar de banco deberán presentar una nota dirigida al intendente acompañada de la constancia de su CBU o CVU. A partir de esa solicitud, la Secretaría de Hacienda tendrá la obligación de procesar la transferencia de haberes hacia la cuenta elegida por el trabajador dentro del plazo previsto por la ordenanza.

Además, la iniciativa prohíbe expresamente que el Departamento Ejecutivo Municipal rechace, demore o imponga obstáculos a las solicitudes de cambio de entidad bancaria invocando convenios con el agente financiero provincial o cuestiones operativas del sistema de liquidación. Asimismo, obliga al municipio a arbitrar todos los medios técnicos necesarios para garantizar que las transferencias se realicen en tiempo y forma.

Otro de los puntos destacados establece que ejercer este derecho no podrá generar costos de transferencia, descuentos ni cargos administrativos para los empleados municipales.

Con esta iniciativa, Adrián Mendieta busca que la libre elección bancaria deje de ser una posibilidad teórica y se convierta en un derecho plenamente garantizado para todos los trabajadores de la Municipalidad de El Carmen.

El proyecto comenzará su tratamiento legislativo el próximo martes 7 de julio, donde se espera un intenso debate sobre la relación entre los trabajadores, el Estado municipal y las entidades financieras.