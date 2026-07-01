Jujuy fue escenario del rodaje de la serie «Embajadores, destinos para explorar»

El equipo de «Embajadores, destinos para explorar» recorrió distintos escenarios de Jujuy junto a Nicolás Pauls.

La serie documental «Embajadores, destinos para explorar» realizó su rodaje en Jujuy, donde registró contenidos para cuatro capítulos dedicados a la riqueza natural, cultural y turística de la provincia, que formarán parte de su primera temporada.

«Embajadores, destinos para explorar» filmó cuatro capítulos en Jujuy

El equipo de Embajadores, destinos para explorar recorrió distintos escenarios de Jujuy junto a Nicolás Pauls.

La producción, desarrollada de manera conjunta por Productora30 y Amancay Producciones, recorrió distintos escenarios de la provincia bajo la conducción del actor y presentador Nicolás Pauls, quien visitó paisajes emblemáticos y espacios representativos de la cultura jujeña.

La primera temporada de la serie tendrá como protagonistas a Jujuy y Misiones, con episodios destinados a poner en valor el patrimonio de ambas provincias a través de una propuesta audiovisual de alcance nacional.

En el caso de Jujuy, la producción incluirá cuatro capítulos de 30 minutos, centrados en la gastronomía, el arte y la música, las tradiciones y la diversidad de los ecosistemas que caracterizan al territorio provincial.

Promoción turística y cultural

La realización de «Embajadores, destinos para explorar» constituye una nueva oportunidad para difundir los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de Jujuy mediante una producción audiovisual que llegará a la televisión nacional.

Actualmente, el material se encuentra en etapa de postproducción y su estreno está previsto para la temporada 2026 a través de la pantalla de Canal A (Artear).