La aplicación Vía Parking incorpora nuevas funcionalidades para optimizar el servicio

La aplicación Vía Parking, incorporó dos nuevas funcionalidades destinadas a optimizar la experiencia de uso, brindar un mayor control sobre las sesiones de estacionamiento y garantizar un cobro más justo y preciso basado en el tiempo real de ocupación del espacio.

Una de las novedades es el recordatorio por olvido de estacionamiento. A partir de esta actualización, la aplicación notificará al usuario cuando este se haya alejado del box ingresado sin haber finalizado la sesión de estacionamiento. La alerta se enviará mediante una notificación push y funciona estrictamente como un recordatorio, por lo que el usuario mantiene siempre el control para decidir si finaliza o mantiene activo su espacio.

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario deberá aceptar, al iniciar sesión, los permisos de ubicación en segundo plano o bien activarlos desde las preferencias de la aplicación.

Esta mejora de usabilidad tiene como objetivo optimizar la experiencia de uso, reducir los cargos no deseados ocasionados por distracciones cotidianas y garantizar un cobro más justo y preciso basado en el tiempo real de ocupación del espacio.

La aplicación también incorpora la nueva funcionalidad Finalización programada (Stop Parking), que permite al usuario preconfigurar la finalización automática de su sesión de estacionamiento, ya sea antes de comenzar o una vez iniciada. De esta manera, el sistema concluirá el servicio de forma autónoma, sin necesidad de que el usuario deba ingresar nuevamente a la aplicación para finalizarlo de manera manual.

Para utilizar esta opción, el usuario deberá pulsar el switch de Stop Parking y seleccionar el tiempo durante el cual desea mantener activo el estacionamiento, deslizando un dial de horas y minutos. Una vez configurado, el tiempo restante será visible desde el detalle del estacionamiento, con la posibilidad de editar la hora de finalización.

Con el objetivo de mantener informado al usuario, la aplicación enviará una notificación push cuando el tiempo programado esté próximo a vencer. A través de esta alerta, el usuario tendrá la posibilidad de extender el tiempo de estacionamiento si así lo requiere.