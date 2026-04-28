Jujuy: fortalecen redes de protección y cuidado para niñas, niños y adolescentes

La iniciativa buscó consolidar redes de protección y promover prácticas de cuidado basadas en el respeto y la escucha activa.

En el marco del Día Internacional contra el Maltrato a la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, impulsó durante abril una agenda de acciones orientadas a promover el buen trato y fortalecer la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) desarrollaron jornadas de sensibilización en distintos puntos de la provincia, acercando herramientas a la comunidad para fomentar vínculos basados en el respeto, el cuidado y la escucha. Las actividades se llevaron a cabo en Yala, León, Palpalá, El Carmen, Puesto Viejo, Villa Jardín de Reyes y el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, entre otras localidades.

Las iniciativas incluyeron campañas comunitarias, difusión de la Línea 102, propuestas recreativas y espacios de intercambio con equipos educativos, con el objetivo de fortalecer entornos protectores.

Acciones articuladas

Asimismo, se promovieron dispositivos como “Criar en mi barrio”, que impulsan la corresponsabilidad entre familias, instituciones y el Estado. Las acciones se articularon con áreas de salud, educación, municipios y el sistema de justicia, consolidando redes de trabajo territorial.

Desde la cartera social destacaron el alcance de estas intervenciones y reafirmaron el compromiso de continuar impulsando políticas públicas que garanticen entornos seguros e inclusivos para niñas, niños y adolescentes.