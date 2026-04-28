Legislatura: Avanza en comisión la reforma para modernizar el Ministerio Público de la Defensa

Con motivo de analizar y tratar la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (MPD), se llevó a cabo un plenario de las comisiones de Asuntos Institucionales y Legislación General con la presencia de la Defensora General, Gabriela Burgos, y su adjunto, Matías Luna. Esta reforma busca optimizar el funcionamiento interno y administrativo del organismo.

Luego del plenario, realizado en el salón Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura, la presidenta de la comisión de Asuntos Institucionales, diputada Gisel Bravo, explicó que la modificación ya se venía trabajando, pero «dada la modificación de la Cámara con la conformación de nuevos diputados, entendimos que era conveniente volverlos a citar para que nos puedan explicar con respecto a la modificación». Agregó que la misma tiene que ver con «el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa, que ha cambiado luego de la reforma de la Constitución».

Asimismo, señaló que los cambios apuntan a «la adecuación de los nombres o denominaciones de las funciones y de los distintos funcionarios». Hay una adecuación que tiene que ver con clarificar las funciones del organismo de gestión y financiero que tiene el MPD», además de cuestiones que son muy técnicas, dijo Bravo, pero que hacen a «esto de dar claridad y definir cuáles son los roles que están aparejados con el cambio de nombre de las distintas ramas del organismo».

En esa misma línea, la titular del MPD, Gabriela Burgos, comentó que en el tiempo en que está en posesión del cargo, conjuntamente con el adjunto, «observamos unas modificaciones que eran necesarias» en cuanto a la terminología y en ajustes funcionales y organizativos del MPD, manifestó la Defensora.

Burgos afirmó que con la reforma de la Cámara y la presencia de diputados «de otras fuerzas políticas creíamos que era necesario venir y hacer las explicaciones necesarias respecto de estas modificaciones que estamos solicitando». Y opinó que «como no es un tema controversial, salvo una modificación en la redacción, esperemos que en la próxima sesión los diputados lo puedan aprobar».