Federico Benítez, será el encargado de dirigir Gimnasia contra Deportivo Maipú

El partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Maipú, será dirigido por el árbitro Federico Benítez, este domingo, 3 de mayo, a las 15:30 horas, en el estadio «23 de Agosto».

El colegiado estará acompañado por Julio Fernández, asistente 1; Matías Balmaceda, asistente 2; y el cuarto árbitro Ulises Jerónimo.

Es importante recordar, que el partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera Nacional Zona B, será transmitido por LPF PLAY desde aplicación y página web.

Asimismo, se puede seguir las instancias del encuentro desde las redes sociales oficiales de Gimnasia.